‘Kilitli Hatıralar’ raflarda yerini aldı! Bu öyküler tarihe tanıklık ediyor

Yazar ve yönetmen Hüseyin Karagöz, ilk öykü kitabı "Kilitli Hatıralar" ile edebiyat dünyasına giriş yaptı. Kilitli Hatıralar kitabı, Türkiye tarihine damgasını vurmuş olaylarla kurguyu, ustaca harmanlayarak okuyucularına unutulmaz bir deneyim vadediyor. Hüseyin Karagöz, "Kitabım İstanbul'un altı farklı dönemine ait gerçek olay ve kişilerden ilham alarak kurgulanmış altı öyküden oluşuyor ve okuyucularıma tarihsel dokusunda uzun, nostaljik bir yolculuk sunuyorum" dedi.

BİR AŞK HİKAYESİ

Kilitli Hatıralar kitabı, "Lebon'da Her Şey Yolunda" öyküsüyle 1850 lerin İstiklal Caddesi'nde, Vallaury Pastanesi'nde bir pazar gününe uzanırken, "Şemi Aşk" ile Boğaz'da lale yetiştiren Afrikalı bir hadımağanın hikayesini anlatıyor. Kitap, "İki Yabancı" ile İngiliz İşgali öncesi İstanbul'unu, "Küle Yazılan" ile Büyük Tatavla Yangını'nı, "Ben Mübeccel Değilim" ile genç cumhuriyetin kültür ve sanat çevresini gözler önüne seriyor. Son öykü ise Ertem Eğilmez'in Tatlı Dillim filminin Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit karakterinin gözünden yeniden yorumlanmasıyla 1972'lere, politik olayların gölgesindeki bir aşk hikayesine odaklanıyor. Kitabın kapağındaki 1839 şifreli kilit, öykülerin temelinin Tanzimat Fermanı'na dayandığına işaret ederek, Karagöz'ün tarihi olayları farklı bir bakış açısıyla ele aldığını vurguluyor. Usta isim, kendine özgü üslubu ve anlatımıyla tarihin derinliklerine inerek okuyucuyu sarsan ve araştırmaya teşvik eden bir edebiyat deneyimi sunuyor.