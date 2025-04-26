UNESCO kentinden tarih fışkırıyor

İzmir'de arkeolojik SİT alanlarına yenileri eklendi. Son olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama'da yeni tarihi kalıntılar bulundu. İlçenin Alibeyli Mahallesi sınırlarında bulunan bölgede yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda mimari eserler, sarnıç ve mezar yerleri tespit edildi. Uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde alanın Roma döneminde kurulduğu belirtildi. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bölgeyi birinci ve üçüncü derece arkeolojik SİT ilan etti. Bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı olmadan işlem yapılamayacak. Uzman raporunda şu ifadeler yer aldı: "İzmir II Numaralı KVKBK nun 29.11.2013 tarihli ve 3081 sayılı kararı ile tescilli Ecik Dede Türbesi yakın çevresini kapsar.

ÇİFTLİK OLABİLİR

Türbenin yakınlarında sütunlar, payeler, kapı söveleri, architrav parçaları v.b mimari parçalar ve yüzeyde Roma Dönemi amphora, nihale ve kaba mutfak seramik parçaları ile Bizans Dönemi seramik tuğla parçaları tespit edilmiştir. Tescilli türbenin yakın çevresindeki ev, ahırlarda ve tarla sınırlarını belirtmek üzere devşirme kullanılmış birçok mimari parça göze çarpmaktadır. Alan içerisinde oval formlu, düzgün kesme taş örgülü muhtemelen Bizans Dönemine ait bir sarnıç yapısı ve alanın güneybatısındaki kayalık tepede çok sayıda kiremit, sanduka ve kayaya oyulmuş mezar tipleri tespit edilmiştir. Gerek mimari gerek seramik bulgular alanın Roma Döneminde kurulan ve Bizans Döneminde kullanılmaya devam eden bir köy veya çiftlik olabileceği izlenimi vermektedir."