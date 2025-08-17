Göz altı morluklarının bilinmeyen nedenleri

Sabah aynaya bakınca yüzünüz yorgun, hatta hasta gibi mi görünüyor? Göz altı morlukları sizi olduğunuzdan daha solgun ve uykusuz gösterebilir. Ancak bu durumun nedeni sadece uykusuzluk değil! Genetik yatkınlıktan susuzluğa, göz damlalarından alerjilere kadar pek çok faktör, göz çevresinde koyu halkaların oluşmasına yol açabiliyor. Yaş ilerledikçe cilt doğal elastikiyetini ve kalınlığını kaybeder. Göz çevresindeki cilt ise vücudun en ince bölgelerinden biridir. Kolajen ve yağ dokusunun azalmasıyla birlikte cildin altındaki damarlar daha görünür hâle gelir. Bu da göz altlarında mor ya da mavi tonlu halkaların oluşmasına neden olur. Yeterli ve kaliteli uyku, cildin yenilenmesi için kritik öneme sahiptir. Uykusuzluk cildi solgunlaştırır, göz çevresindeki damarları daha görünür hâle getirir. Aynı şekilde aşırı uyumak da göz altlarında sıvı birikimine neden olarak torbalanma ve gölge etkisi yaratabilir.

ALERJİK REAKSİYONLAR

Toz, polen, evcil hayvan tüyü gibi alerjenler göz çevresinde kaşıntı ve tahrişe neden olabilir. Gözlerin sık sık ovuşturulması, damar yapısının bozulmasına ve pigment birikimine yol açar. Bu da kalıcı morluklara dönüşebilir. Özellikle mevsimsel alerjiler bu durumu tetikleyebilir. Glokom gibi göz hastalıkları için kullanılan bazı göz damlaları, uzun süreli kullanımda göz çevresinde renk değişimlerine neden olabilir. Bu ilaçların içerdiği etken maddeler pigment üretimini artırarak koyulaşmaya sebep olabilir. Doktor önerisi dışında bu tür ilaçlar kullanılmamalıdır. Gün boyu bilgisayar ya da telefon ekranına bakmak, göz kaslarını yorar ve göz çevresindeki damarların genişlemesine neden olur. Bu damarlar cilt altından daha görünür hâle gelir ve göz altı halkaları oluşur. Düzenli ekran molaları, bu sorunun önüne geçmekte etkili olabilir. Vücut susuz kaldığında, özellikle ince deriye sahip bölgelerde bu durum hemen kendini belli eder. Göz çevresindeki cilt kuru, mat ve çökük görünür. Kemik yapısı daha fazla ortaya çıkar ve bu da morluk etkisini artırır. Günde en az 2 litre su tüketmek, cilt sağlığı için kritik önem taşır.