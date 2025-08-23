İFCO’da yıldızlar geçidi

Bu yıl 7. kez kapılarını açan İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde görkemli bir açılışla başladı. Üç gün boyunca defileler, seminerler ve workshop'larla dopdolu bir moda şöleni yaşatacak fuar, ilk gününden büyük ilgi gördü. Asya, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika'dan gelen profesyonel alım heyetleri ile birlikte 30 binden fazla ziyaretçi fuarı adeta moda üssüne dönüştürdü. Podyumda ise adeta bir yıldızlar geçidi vardı. Özge Ulusoy, Gizem Özdilli, Özlem Yıldız, Ece Gürsel gibi birbirinden ünlü isimlerin yanı sıra 50'ye yakın model, en yeni koleksiyonları sergileyerek fuara damga vurdu. Defilelerin organizasyonunu Erkan Yılmaz, koreografisini ise deneyimli isim Akif Örük üstlendi.

MODANIN KALBİ

Defileler için "Gerçekten insanlar özlemiş, salon hınca hınç doluydu" yorumları yapıldı. Sektör temsilcileri ve modeller, defilelerin yalnızca bir görsel şölen olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin tekstil gücünü dünyaya tanıtmak için çok önemli bir vitrin olduğunu vurguladı. Fuarın ilk gününde İstanbul, hem tasarım gücü hem de podyum ışıltısıyla bir kez daha modanın kalbinin attığı şehir olduğunu kanıtladı.