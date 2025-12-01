Başkan Erdoğan: Kardeşlik kuşağı asırlık planları bozacak

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Buradan hangi siyasi görüşten, hangi etnik kökenden olursa olsun Türkiye için çalışan Türkiye için dertlenen, kalbi Türkiye için atan herkese tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Toplantımızın detaylarına geçmeden evvel bir hususun altını çizmek istiyorum. Aziz milletim değerli arkadaşlar küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuz etkilerini en fazla hissettiğimiz kırılgan bir dönemden geçiyoruz.

Yakın çevremize baktığımızda savaşların, çatışmaların, gerilimlerin siyasi ve ekonomik dalgalanmaların hiç eksik olmadığı görülüyor.