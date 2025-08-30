Büyük Taaruz’a giden yolda cesur yürekler

Bundan tam 103 yıl önce bir ulus yok edilmek üzereyken silkelenerek tekrar ayağa kalktı. Bu toprakların kaderi kanla yazıldı. Kurtuluş Savaşı boyunca tarih sahnesine öyle karakterler çıktı ki göz yaşartan hikayeleri ile hepimizin göğsünü kabarttı. 30 Ağustos'a uzanan süreçte cesaretleri ve vatan sevdaları ile tarihe altın harflerle geçen 8 kahramanı Yeni Asır okuyucuları için derledik... Vatan size minnettardır...

FEVZİ ÇAKMAK

Türkiye'nin, Atatürk'ten sonra ikinci ve son mareşali olan Fevzi Çakmak, mücadele için çok önemli bir komutandı. İstiklal mücadelesinde özellikle de Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde büyük katkılarıyla anılan kahramanımızdır.

SÜTÇÜ İMAM

Kahramanmaraş'ta süt satarak ve imamlık yaparak geçimini sağladığı için asıl adı olan Ali yerine Sütçü İmam olarak tanınmıştır. Düşman askerlerinin 3 Türk kadınına saldırıp peçelerini açmak istemeleri üzerine düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş'taki Kurtuluş hareketini başlatmıştır. Sütçü İmam gibi kahramanlara çok şey borçluyuz...

ŞAHİN BEY

Asıl adı Mehmet Sait olan Şahin Bey, Fransız işgal kuvvetlerine erzak taşıyan yüz elli arabalık konvoyu bozguna uğratarak Antep'in kurtuluş mücadelesi başlatmış ve "Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez!" sözüyle tarihe geçmiştir. Şahin bey, Kutuluş Savaşı'mızın sembol isimlerinden biridir.

GÖRDESLİ MAKBULE

Makbule Hanım, Gördes'in ileri gelen ailelerinden birinin kızıydı. Henüz 19 yaşındayken eşiyle beraber Kuvayı Milliye güçlerine katılmış ve Yunan kuvvetleriyle yapılan birçok çatışmada yer almıştır. Yiğitliğiyle silah arkadaşlarına cesaret veren Makbule Hanım, henüz 22 yaşındayken Akhisar'da vatan toprağına şehit düşmüştür.

SATI ÇIRPAN

Kurtuluş Savaşı sırasında binbir zorluklarla Ankara'da cepheye silah taşıyarak milli mücadeleye yardımcı olan Satı Çırpan, savaş öncesinde çiftçilik yapıyordu. Savaştan sonrasında ise köyünün muhtarlığını yapan Satı Çırpan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk kadın milletvekillerinden biriydi

Saygı ve minnetle anıyoruz...

NEZAHAT ONBAŞI

Henüz daha 9 yaşındayken, belki de yaşıtları bebeklerle oyun oynarken babasıyla beraber cephede savaşan Nezahat Onbaşı, 12 yaşındayken "Onbaşı" rütbesini hak etti. Konya İsyanı, I. Ve II. İnönü Savaş'ları, Sakarya ve Gediz Muharebeleri'nde silah taşıyarak, İstiklal Savaşı'nın en önemli kadın kahramanları arasında yer aldı.

KARA FATMA

Fatma Seher Erden ya da soyadı kanunundan önceki takma adıyla Kara Fatma, Kurtuluş Savaşı kahramanı kadın askerdir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra işgallerin başlaması üzerine yakın aile çevresi, akrabaları, köylüleri ile küçük savunma çeteleri kurdu. daha sonra çetesiyle birlikte düzenli orduya katıldı. Kurtuluş Savaşı'nın yiğit bir savaşçısı olan Kara Fatma'nın 300 kişilik Kuvayı Milliye güçleriyle beraber İzmit, Bursa, Adapazarı ve Bilecik'te işgalcilere büyük kayıplar verdirdiği, Bursa'nın işgalcilerden kurtulmasında önemli katkısı olduğu bilinir.

EFELERİN EFESİ YÖRÜK ALİ

Yunan işgali altında olan Aydın'da, Malgaç Baskını ile düşmana ilk darbeyi vuran ve bölgedeki istiklal mücadelesini başlatan efe olmuştur. Alçak gönüllüğü ile halkın sevgisini kazanan ve "Efelerin Efesi" türküsüyle anılan kahramanın evi de Kültür Bakanlığı tarafından Yörük Ali Efe Müzesi adıyla ziyaretçilere açılmıştır.