İzmir’de Cumhuriyet kadınlarını buluşturan gece!

İZMİRLİ kadınlar , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet'in Işıltılı Kadınları" gecesinde bir araya geldi. İzmirli modacı Bahar Altay'ın öncülüğünde Güzelbahçe'deki bir mekanda düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, hem eğlenceli bir gece geçirdi hem de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onunla beraber cumhuriyetin kurulmasında katkısı bulunan merhum isimleri andı. Tamamı hanımlardan oluşan 80 kişinin yer aldığı buluşmada, canlı müzik eşliğinde renkli dakikalar yaşanırken, aynı zamanda en şık ve en tarz giyinen konuklar arasından 2 kişi de oylarla belirlendi.

'ÖZGÜRLÜĞE GÜCÜMÜZÜ KATTIK'

ORGANİZASYONU düzenleyen tasarımcı Bahar Altay, "Bu gece Cumhuriyetimizin ışığında parlayan biz kadınların gecesi. Cumhuriyet bize özgürlüğü verdi, biz de o özgürlüğe zarafetimizi, gücümüzü kattık. Hep birlikte daha nice güzel anlara" diyerek destekleriyle geceye emek veren herkese teşekkür etti. Dans ve eğlencenin doyasıya yaşandığı etkinliğin sonunda, günün anlamına uygun olarak mini bir sunum yapıldı. Bahar Altay'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarladığı, üzerinde Atatürk portresi ile ay yıldızı taşlarla işlenmiş Türk Bayrağı motiflerinin yer aldığı elbise sergilendi. Kostüm genç model Eylül Öksüz tarafından sunulurken, konuklar da ellerinde Türk Bayraklarıyla İzmir Marşı'nın seslendirdi.