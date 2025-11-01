Yazar Yılmaz Göçmen’den yeni kitap

İZMİR Tireli araştırmacı- yazar Yılmaz Göçmen'in, 19'uncu kitabı olan "Maveraünnehir'den Tire'ye" adlı eseri okuyucusuyla buluştu. Göçmen, kitabında geçmişte 'Maveraünnehir' olarak bilinen bugün ise Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın bulunduğu bölgeden göç edenlerin tarih sürecinde Tire'de kurduğu tarikatları mercek altına aldı.

DÖRT YILDA YAZDI

1997'DE ilk kitabını okuyucusuyla buluşturduğunu hatırlatan yazar, "28 yılda 19'uncu kitabımı yayınlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçmişte, Mavraünnehir bölgesinden Tire'ye göç eden Türklerin burada, Bektaşi, Melami, Mevlevi, Cerrahi, Bayrami, Rufai, Halveti ve Alevi tarikatlarını kurmuşlar. Bu tür tarikatlar içlerine kapanık yapılar olduğu için mekanların fotoğrafları ile belgelerini toplamak yaklaşık dört yılımı aldı. Ortaya alt yapısı güçlü ve son derece keyifli bir araştırma kitabı çıktı" diye konuştu.