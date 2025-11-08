20 bin dolarlık ev asistanı NEO

Norveç merkezli 1X Technologies, birkaç ay önce duyurduğu insansı robot NEO'yu piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre NEO, ev işlerini yapabilen, insan benzeri hareket kabiliyetine sahip bir yardımcı olarak tasarlandı. Ancak 20 bin dolarlık fiyatına rağmen, robotun vaat ettiği performans konusunda herkes aynı fikirde değil. Finans teknolojisi uzmanı Simon Taylor, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, NEO'nun bulaşık makinesinin kapağını kapatmakta zorlandığını gösterdi. Taylor, bu videoya şu notu düştü: "Vizyon etkileyici ama uygulama henüz çok erken. Şu haliyle NEO, bulaşık makinesini kapatmaya çalışırken beş dakikasını harcıyor, üç tabağı yerleştirmesi ise ayrı bir sabır testi." Taylor ayrıca, robotun fiziksel denge ve çevresel farkındalık gibi konularda da sınırlı olduğunu belirterek, "Henüz suyla temas edemiyor, dışarı çıkamıyor, yemek pişiremiyor. Pazarlama kampanyası gerçeğin önüne geçmiş gibi duruyor" dedi.

UZAKTAN KONTROL

Robotun en tartışmalı özelliklerinden biri ise 'Uzman Modu' adı verilen sistem. Bu özellik, NEO arızalandığında şirket çalışanlarının VR gözlüklerle robota uzaktan bağlanmasına imkân tanıyor. Ancak bu sistemin "test aşamasında" olduğu ve ne zaman tamamen otonom çalışabileceğinin belirsiz olduğu ifade ediliyor. Taylor, bu modelin aslında bir veri toplama yöntemi olduğunu öne sürerek şöyle diyor: "Kullanıcılardan her ay 499 dolar talep ediliyor. Karşılığında ise 1X'in yapay zekâsını eğitmek için gerekli veri setine erişim izni veriyorsunuz. Yani aslında robotu satın alıp, onun gelişimi için de şirketin Ar-Ge sürecine katkı sağlıyorsunuz."

'EKONOMİK DEĞİL'

Taylor'a göre bu durum, 'erken benimseyen kullanıcı' modelinin yeni bir versiyonu. Şirket, NEO'yu satın alanlardan gelen kullanım verilerini analiz ederek daha gelişmiş versiyonlar geliştirmeyi hedefliyor. Ancak uzman, "Ev işlerini tam anlamıyla devredecek bir yapay zekâya henüz birkaç yıl uzak olduğumuzu" vurguluyor: "Yapay zekâyı geliştirmek için kullanıcıdan 6 bin dolar Ar-Ge katkısı almak, akıllıca bir iş modeli olabilir. Ama bulaşık yıkamak için 20 bin dolarlık yatırım, şu aşamada ekonomik görünmüyor."

EV İŞLERİNDE DEVRİM

Şirket, NEO'nun zamanla öğrenen bir yapıya sahip olduğunu ve kullanıcı etkileşimleriyle performansının artacağını savunuyor. Ancak eleştirmenlere göre bu, geleceğe dair umut verici bir vizyonun "henüz ham" bir denemesi. Kısacası NEO, insansı robotların hayatımıza adım atması yolunda önemli bir kilometre taşı olarak görülse de, şimdilik "ev işlerinde devrim" değil, daha çok "geleceğin laboratuvar denemesi" gibi görünüyor.