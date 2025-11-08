Hollywood’dan Tollywood’a

BOLLYWOOD

MUMBAİ merkezli Bollywood, Hindistan'ın en büyük film endüstrisi. Ülkenin toplam film üretiminin yaklaşık yüzde 44'ünü tek başına karşılıyor. Hindistan her yıl 20'den fazla dilde 1.500'den fazla film üretiyor ve bu da onu dünyanın en üretken sinema ülkesi haline getiriyor.

Bollywood'un gelirleri de devasa boyutta, gişe hasılatının neredeyse yarısı buradan geliyor. Dangal, Jawan ve Pathaan gibi filmler sadece Hindistan'da değil, küresel çapta da büyük başarı yakaladı. Bollywood'un müzikleri ise başlı başına bir endüstri; film şarkıları ülkenin müzik gelirinin yüzde 80'ini oluşturuyor.

POLLYWOOD

POLLYWOOD, Hindistan ve Pakistan'ın Pencapça film endüstrisini ifade ediyor. 1990'larda neredeyse yok denecek kadar az film üreten bu sektör, günümüzde yılda 100'ü aşkın yapımla önemli bir ivme kazandı. Gelirlerinin büyük kısmı diaspora pazarlarından, özellikle Kanada ve İngiltere'den geliyor. Maula Jatt Efsanesi ve Carry On Jatta 3 gibi yapımlar Pollywood'un küresel bilinirliğini artırdı. Pencap sineması yalnızca eğlenceli filmler değil, toplumsal sorunları da ele alarak izleyiciye derinlikli hikâyeler sunuyor.

LOLLYWOOD

Pakistan'ın Lahor merkezli sinema endüstrisi Lollywood, 1960'larda altın çağını yaşamış ve yılda 200'den fazla film üretmişti. Ancak siyasi istikrarsızlık, sansür ve korsan yayıncılık sektörün gücünü azalttı. 1990'larda düşüş yaşayan Lollywood, 2010'larla birlikte Waar ve Na Maloom Afraad gibi yapımlarla yeniden ivme kazandı. 2022'de vizyona giren The Legend of Maula Jatt, Pakistan sinema tarihinin en yüksek hasılatını elde ederek bu endüstrinin yeniden doğuşunu simgeledi.

CHHOLLYWOOD

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletine ait Chhollywood, daha küçük çaplı ama kültürel açıdan önemli bir sinema merkezi. İlk çıkışını 1965'te Kahi Debe Sandesh ile yapan bu sektör, uzun bir duraklamadan sonra 2000'lerde yeniden canlandı. Mor Chhainha Bhuinya ve devam filmleriyle bölgesel başarı yakalayan Chhollywood, düşük bütçeli yapımlarına rağmen yerel kültürü ve toplumsal hikâyeleri başarıyla perdeye taşımaya devam ediyor diyebiliriz.

TOLLYWOOD

TOLLYWOOD biraz kafa karıştırıcı çünkü hem Batı Bengal'in Bengalce sineması hem de Andhra Pradesh ve Telangana'nın Telugu sineması için kullanılıyor. Telugu Tollywood son yıllarda Baahubali serisiyle dünya çapında büyük bir şöhret kazandı. Epik anlatıları, dev bütçeleri ve görsel efektleriyle Bollywood'a ciddi bir alternatif oluşturuyor. Bengal Tollywood ise daha sanatsal ve edebi uyarlamalarıyla biliniyor diyebiliriz.