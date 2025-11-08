Kentin sokakları ‘tabloya’ dönüştü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, "Kent ve Empresyonizm" projesiyle kentin tarihsel dokusunu ve çok kültürlü yapısını sanatla buluşturdu. Kemeraltı, Havra, Agora ve Basmane hattındaki tarihi bölgeleri gezen 41 öğrenci, buralardaki yaşamı fotoğraflayıp yapay zekâ destekli dijital araçlarla tablolara dönüştürdü. Proje yürütücüsü Dr. Utkan Boyacıoğlu, çalışmanın öğrencilerin kenti yalnızca gözlemlemelerini değil, yorumlamalarını da amaçladığını belirterek, "Sanatın kente ve toplumsal yaşama dair bir ifade aracı olabileceğini gösterdik" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ODAK İzmir projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma, "Bir Arada Yaşam Rotası" etkinliğiyle birleşti. Ortaya çıkan eserler, Elhamra Sahnesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda sergilenecek ve her tabloya sanatçısının kısa metni eşlik edecek.