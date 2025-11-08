Konak Pier’de ‘Cumhuriyet Güneşi’

Çağdaş Türk sanatının öncü sanatçılarının yapıtlarıyla İzmirli sanatseverleri buluşturan İzmir'in en önemli mekânlarından Konak Pier; 10 Kasım'da Atatürk'ü; sanata, kültüre kattığı değerler üzerinden sevgi, saygı ve özlemle anacak. Sanat yazarı İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünü, Dr. Zeki Hozer'in de sanat koordinatörlüğünü yaptığı, ressam Süleyman Karakul'un "Cumhuriyet Güneşi" adlı sergisi açılıyor.

10 KASIM'DA AÇILACAK

Sanatçı sergide, kendine özgü üslubunun estetiğiyle; Atatürk, Cumhuriyet ve Ulusal Kurtuluş Savaşı resimlerini sunuyor. İzmirli sanatseverlerle. Geleneksel tarih sahnelerinin dışına çıkan Karakul, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i "Cumhuriyet Güneşi" büyülü bir gerçekliğin diliyle anlatıyor, Onun tuvallerinde, savaşın karanlığı değil; yeniden doğuşun aydınlığı öne çıkıyor. Dalgalar halinde çoğalan renk katmanları, Anadolu'nun toprağını, emeğini ve umutlarını simgeliyor. Çocuk figürleri, uçurtmalar ve çalışkan eller, yalnızca geçmişin bir hatırası değil; Cumhuriyet'in geleceğe uzanan ışığının da işaretleri... Atatürk, bu resimlerde yalnızca bir kumandan ya da tarihsel bir figür değil; halkıyla bütünleşen, onların alın terine, hayallerine ve umutlarına yön veren bir lider olarak beliriyor. Bu yaklaşım, Atatürk'ü bir uygarlık tasavvurunun temsilcisi olarak yeniden gözler önüne seriyor. 10 Kasım'da açılacak olan sergi, 10 Aralık'a kadar her gün izlenebilecek.