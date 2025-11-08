Lübbey’deki tarihi cami restore ediliyor

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı sadece 8 kişinin yaşadığı Lübbey Mahallesi'nde bulunan Lübbey Camisi'nde restorasyon çalışmaları başlatıldı. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen restorasyonla, Aydınoğulları Beyliği döneminde yapıldığı değerlendirilen yapının özgün mimarisinin korunması amaçlanıyor.

Kırma çatılı, alaturka kiremit örtülü ve minaresiz yapısıyla dikkati çeken caminin, kündekari tekniğiyle yapılmış giriş kapısı, minberi ve duvarlarındaki yoğun kalem işi süslemeleri restore ediliyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, Efeler Yolu'nun efelerin Kurtuluş Savaşı döneminde düşman için hazırlandığı ve karargah olarak kullandığı alanları ve patikaları da kapsayan yürüyüş güzergahı olduğunu hatırlattı. Bu anlamda Efeler Yolu'nda yürüyüş, doğa sporları, dağ bisikleti gibi etkinliklerde kullanılmak üzere güzergahların oluşturulduğunu belirten Elban, "Burası bizim için aynı zamanda çok önemli milli güzergah. Atalarımız, dedelerimiz, efeler, Kuvayımilliye kahramanları orada düşmana karşı mücadele ettiği bu alanları insanımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza göstermek istiyoruz. Bu yol bir spor alanı, milli projenin yanı sıra yaşanmışlığı olan güzergah. Dolayısıyla güzergahta 120'nin üzerinde tescilli çeşmemiz, tarihi camilerimiz, yapılarımız, türbelerimiz ve mekanlarımız var" dedi. Elban, Lübbey Mahallesi'nin de Efeler Yolu'nun en güzel noktalarından olduğunu ifade etti.

İBADETE AÇILACAK

Ödemiş İlçe Müftüsü Mustafa Türköz ise tarihi caminin Efeler Yolu yürüyüş güzergahı üzerinde bulunmasıyla da turistik önem taşıdığını söyledi. Caminin İzmir Valisi Süleyman Elban'ın Efeler Yolu yürüyüşü sırasında dikkatini çektiğini belirten Türköz, "İnşallah en kısa sürede bitirilmesini bekliyoruz" dedi.