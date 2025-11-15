En güzel sonbahar rotaları!

En güzel mevsimlerden biridir sonbahar... Hatta benim için diğerleri teferruat, sadece sonbahar vardır. Ben, yılın 365 gününü sadece sonbahar için yaşarım desem inanın yalan olmaz. Sonbaharın dillere destan güzelliğini siz de bu yıl farklı şekilde yaşayın istedik. Kapadokya, yavru vatan Kıbrıs ve hatta Avrupa'nın en gözde kentleri Prag ve Barselona'da sonbahar masalsı güzelliklerde yaşanıyor. En güzel sonbahar rotalarını Yeni Asır okuyucuları için derledik.
Tüm dünyanın gözdelerinden biri Kapadokya sonbaharda görsel bir şölen sunuyor. Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerdir. Coğrafik olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da, bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık yaşlı medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. Roma İmparatoru Augustus zamanında Antik Dönem yazarlarından Strabon 17 kitaplık 'Geographika' adlı kitabında (Anadolu XII,XIII,XIV) Kapadokya Bölgesi'nin sınırlarını güneyde Toros Dağları, batıda Aksaray, doğuda Malatya ve kuzeyde Doğu Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. Bu günkü Kapadokya Bölgesi Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır.
Macaristan'ın gözbebeği Budapeşte... Şarkılarımıza konu olmuş Tuna Nehri Budapeşte'yi tam ortadan ikiye ayırıyor. Buda bölgesi daha dağlık ve sakinken, Peşte bölgesi tam aksine son derece canlı... Budapeşte tam anlamıyla su ve ateşin kenti... Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan şehir, 1873 yılında Buda ve Peşte yakalarının birleşmesiyle Budapeşte ismini almış.
Sonbaharda İspanya... Evet, sonbahar Barselona'ya gerçekten çok yakışıyor. İklim ve hava koşulları gezinizi unutulmaz kılacak. Barselona'yı tam anlamıyla gezebilmek için aceleye gerek yok, en az üç gününüzü ayırmanız lazım. Balayı yapacak çiftler sonbaharda romantizm kokan Barselona sizler için ideal... Plaça de Catalunya, Barri Gotic keyifli gezi rotalarından...
Masallardan çıkmış gibi duran büyülü kent Prag sizi kendinize hayran bırakacak. Sonbaharın sarı, turuncu, yeşil renk paleti Prag'a öyle yakışıyor ki, adeta tablo niteliğinde. Old Town Square'e yani Eski Şehir Meydanı'nı mutlaka görün. Astronomik Saat Kulesi harika bir atmosfer yaratıyor. Sokak yemeği satan tezgahlar kentin canlılığının simgesi. Prag'da, gözün görebildiği her yer muhteşem mimari eserlerle dolu. Her saat başı 'Astronomik Saat Kulesi'nde' havarilerin camda yer değiştirdiği gösteri ise muhteşem bir gösteri. Meydanda yer alan Tyn Church'de kilisesinde Mozart dinleyebilir, meşhur tatlı Trdelnik'i tadabilirsiniz. Ulusal Kütüphane, Charles Bridge, Kafka Müzesi ve Letna Park ise kesinlikle listenizde olmalı. Sonbaharın muhteşem renkleri içinde Prag Kalesini gezmeden kentten ayrılmayın.
Akdeniz'in incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonbaharda size muhteşem olanaklar sunuyor... Ülkenin en büyük iki şehri olan Lefkoşa ve Girne başta olmak üzere adanın birçok bölgesinde turistik yapı ve mekanlar bulunur. Lefkoşa, adayı ziyaret eden gezginlerin genellikle ilk durağı olur. Her ne kadar ismiyle zaman zaman kafa karışıklığına neden olsa da Girne'de değil Lefkoşa'da yer alan Girne Kapısı, şehirde görülmesi gereken yerler arasında en üst sıralarda yer alır. Bu ilginç yapının yanı sıra 1500'lü yıllarda Venedikliler tarafından inşa edilen Venedik Sütunu, ada ülkesinin en önemli Gotik eseri olarak kabul edilen Selimiye Camii ve tarihi 12. yüzyıla kadar dayanan Machairas Manastırı da Lefkoşa'da yer alan önemli tarihi yapılar arasındadır.