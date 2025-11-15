En güzel sonbahar rotaları!



Masallardan çıkmış gibi duran büyülü kent Prag sizi kendinize hayran bırakacak. Sonbaharın sarı, turuncu, yeşil renk paleti Prag'a öyle yakışıyor ki, adeta tablo niteliğinde. Old Town Square'e yani Eski Şehir Meydanı'nı mutlaka görün. Astronomik Saat Kulesi harika bir atmosfer yaratıyor. Sokak yemeği satan tezgahlar kentin canlılığının simgesi. Prag'da, gözün görebildiği her yer muhteşem mimari eserlerle dolu. Her saat başı 'Astronomik Saat Kulesi'nde' havarilerin camda yer değiştirdiği gösteri ise muhteşem bir gösteri. Meydanda yer alan Tyn Church'de kilisesinde Mozart dinleyebilir, meşhur tatlı Trdelnik'i tadabilirsiniz. Ulusal Kütüphane, Charles Bridge, Kafka Müzesi ve Letna Park ise kesinlikle listenizde olmalı. Sonbaharın muhteşem renkleri içinde Prag Kalesini gezmeden kentten ayrılmayın.



Akdeniz'in incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonbaharda size muhteşem olanaklar sunuyor... Ülkenin en büyük iki şehri olan Lefkoşa ve Girne başta olmak üzere adanın birçok bölgesinde turistik yapı ve mekanlar bulunur. Lefkoşa, adayı ziyaret eden gezginlerin genellikle ilk durağı olur. Her ne kadar ismiyle zaman zaman kafa karışıklığına neden olsa da Girne'de değil Lefkoşa'da yer alan Girne Kapısı, şehirde görülmesi gereken yerler arasında en üst sıralarda yer alır. Bu ilginç yapının yanı sıra 1500'lü yıllarda Venedikliler tarafından inşa edilen Venedik Sütunu, ada ülkesinin en önemli Gotik eseri olarak kabul edilen Selimiye Camii ve tarihi 12. yüzyıla kadar dayanan Machairas Manastırı da Lefkoşa'da yer alan önemli tarihi yapılar arasındadır.

