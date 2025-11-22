Gettodaki aşkın masalsı hikayesi: Canfeda Çıkmazı

Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde "Özgün Yeni Oyun" ödülüne layık görülen tiyatro oyunu "Canfeda Çıkmazı", izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Özlem Erben'in hem yazıp hem yönettiği oyun, getto bölgesinde yaşayan Meto ile Instagram Kızı arasındaki sıra dışı aşk hikayesini odağına alıyor. Oyun, öteki olarak kabul edilenlerin trajikomik yaşamlarını perdeye taşıyor. Falcı Bacı karakteri aracılığıyla izleyiciyi gettonun tekinsiz ve sürprizlerle dolu dünyasında bir gezintiye çıkaran "Canfeda Çıkmazı", aşkın, hayallerin ve gerçeklerin iç içe geçtiği bir labirent sunuyor. Yapım, sıradan bir sokağın ötesinde, hayatın karmaşası içinde kaybolmuş insanların ilginç yaşamlarına odaklanıyor. "Canfeda Çıkmazı", hem ödüllü senaryosu hem de sıra dışı hikayesiyle tiyatroseverlere farklı bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

DERSAADET YOKUŞU

Bu sezonun en çok konuşulan oyunlarından biri olan yapım, geleneksel tiyatronun büyüsü ile canlı performansın coşkusunu bir araya getiriyor. 'Dersaadet Yokuşu'nda seyirciler, Rozali, Verjin ve Anika'nın hikâyesine tanıklık ederken, yalnızca bir tiyatro gecesinin değil, üç kadının kaderinin de dönüm noktasına şahit olacak. Müzik, tutku, acı ve direnişin iç içe geçtiği oyun, seyircileri hem sarıp hem sarsan bir finale taşıyor. Gösteri bittiğinde, izleyiciler sahnede yaşananların etkisinden uzun süre çıkamayacak. Sezon boyunca tiyatroseverler arasında yoğun ilgi gören bu yapım, hem duygusal hem de görsel açıdan unutulmaz bir deneyim sunuyor. 13 Aralık 2025'te Taksim Ara Sahne'de saat 20:30'da izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.