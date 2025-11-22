Kısa doğa molaları stresi azaltıyor

YENİ bir araştırmaya göre doğada günde 15 dakika gibi kısa bir süre bile geçirmek, şehir sakinlerinin ruh sağlığında muazzam bir iyileşme sağlayabilir. Ülke genelinde yoğun kentsel ortamlarda yaşayan milyonlar için doğadan bir parça bulmak zor olabilir. Ancak Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden bir ekibin elde ettiği veriler, özellikle genç yetişkinler için bu çabanın değerli olabileceğini gösteriyor. Hakemli dergi Nature Cities'te yayımlanan çalışmada, doğada kısa bir süre bile geçirmenin çeşitli ruh sağlığı sorunlarına karşı "önemli faydalar" sunduğu ve verilerin, bir "ruh sağlığı çözümüne" işaret ettiği belirtiliyor.

ERGENLİK DÖNEMİNDE SPOR

HÜKÜMET istatistiklerine göre Birleşik Krallık nüfusunun yüzde 80'inden fazlası kentsel alanlarda yaşıyor ve bu sayının artmaya devam etmesi bekleniyor. Yaklaşık 5 bin 900 katılımcı üzerinde yapılanan analizler, iyileşme hissi için aktif olmanın şart olmadığını gösterdi. Yeşil alanlarda geçirilen hareketsiz zamanın, depresyon gibi olumsuz ruh sağlığı etkilerini azaltmada doğada geçirilen aktif zamandan daha fazla etki sağladığı ortaya kondu. Kentteki her türden doğal alanın fayda sağladığı ancak depresyon ve anksiyeteyi azaltmada en iyisinin kent ormanlar olduğu tespit edildi. Genç yetişkinlerin genel nüfustan daha fazla fayda sağladığını belirten araştırmacılar, "çoğu ruh sağlığı bozukluğu 25 yaşından önce ortaya çıktığı" için bunun "önemli" olduğunu söylüyor. Ekip, yeşil alanların artmasının ruh sağlığı bozukluklarını önlemeye ve sağlık hizmeti maliyetlerini düşürmeye nasıl katkı sunabileceğini tahmin edecek modeller kullanarak kentlerdeki şehir planlamacılarına ve karar alıcılara tavsiyelerde bulunmayı umuyor. Bu alanlar, sıcaklıkları düşürmek ve karbonu tutmak gibi "ek faydalar" da sağlayabilir. Dr. Li, bu çalışmayı yapmanın kendi yaşam tarzını da iyileştirdiğini belirterek artık ofise daha sık yürüyerek gittiğini ve yol boyunca karşılaştığı kuşlar ve bitkiler hakkında daha meraklı olduğunu söylüyor.