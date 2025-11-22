Modern dünyanın empati yorgunluğu!

HER ne kadar genellikle ruh sağlığı profesyonelleri ile ilişkilendirilse de, empati yorgunluğu ve şefkat yorgunluğu artık her meslekten kişiler arasında yaygın hale geliyor. Basitçe söylemek gerekirse, bu, başkalarının acısından uzun süre sorumlu olmanın yarattığı yorgunluktur. Ancak, empati ile sempati arasında bazı farklar vardır. Başka insanlardan sorumlu olduğunuzda, 'duygusal bulaşıcılığa' maruz kalırsınız.

DERİNLEMESİNE HİSSETME

YANİ başkalarının duygularından ve acılarından etkilenirsiniz. Fakat herhangi bir stres faktörü gibi, sürekli maruz kalmak da yorgunluğa yol açabilir. Bu durum, fiziksel ve ruhsal sağlığınız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Kendinizi artık 'umursayamaz' halde bulduysanız, büyük olasılıkla empati yorgunluğu yaşamışsınızdır. Peki, empati yorgunluğu ile başa çıkmak için neler yapabilirsiniz? 'Empati yorgunluğu' terimi, Profesör Mark Stebnicki tarafından geliştirilmiştir. Stebnicki, bu olguyu bir okul saldırısının ardından destek verdiği bir toplulukta gözlemlemiştir. Stebnicki empati yorgunluğunun özellikle danışmanlar ve onun 'yüksek temas' meslekler olarak adlandırdığı meslek grupları için önemli bir sorun olduğunu tespit etmiştir. Yani işi, müşterileri ve hastalarıyla duygusal bağ kurmaya dayanan kişiler için geçerlidir. Stebnicki: "Danışan-danışman ilişkisi, yüzeyin altında yoğun ve şefkatli bir dinlemeyi gerektirir. Danışanımızın yaralarını derinlemesine hissetmemizi ve empatik bir şekilde yanıt vermemizi ister" açıklamasında bulundu. Stebnicki bu sözleri danışmanlık bağlamında kullanmış olsa da, empati yorgunluğu başkalarıyla çalışan tüm profesyonellerde görülür.

TÜKENMİŞLİKTEN FARKLI

BU gruba sağlık çalışanları, öğretmenler ve koçlar da dahildir. Empati yorgunluğu, kişilerin başka stres faktörleri olduğunda daha da artar. Bunlar arasında evde bakım sorumlulukları veya küresel bir pandemiden kaynaklanan travmalar bulunur. İlgili olmakla birlikte, empati yorgunluğu şefkat yorgunluğundan farklıdır. Şefkat yorgunluğu, ikincil travmatik stres olarak da bilinir. Bu durum, normalde başkalarına yardım etme motivasyonu yüksek olan bir kişinin, birdenbire başkalarının fiziksel veya duygusal acılarına karşı daha az ilgilenir hale gelmesiyle ortaya çıkabilir. Empati yorgunluğu ise, kendi yaralarınızın başkalarının acıları ve travmaları nedeniyle tekrar tetiklenmesine rağmen, destek sunmakta zorlanmanız durumudur. Şefkat yorgunluğunun belirtileri, başkalarının acısına yardım etme arzusundan kaynaklanır. Empati yorgunluğu ise, başkasının acısını bu kadar yoğun hissettiğiniz için ortaya çıkar. Empati yorgunluğu ayrıca tükenmişlikten farklıdır. Tükenmişlik, sürekli ve yoğun stresin bir sonucudur ve genellikle zorlayıcı çalışma ortamlarına yanıt olarak ortaya çıkar. Bu durum, çalışanların motivasyonunu ve iş tatminini azaltabilir.