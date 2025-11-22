Z kuşağının şifre tercihleri dedelerinden daha kötü!

PAROLA yöneticisi NordPass tarafından yapılan kapsamlı analiz, 1997 sonrası doğanların en sık kullandığı şifrenin "12345" olduğunu göstererek genç kuşağın şifre güvenliğine yaklaşımına dair endişeleri artırdı. Araştırma sonuçları, ardışık sayı kombinasyonlarının Z kuşağı arasında hâlâ yaygın biçimde tercih edildiğini, "parola" kelimesinin en çok kullanılan şifreler arasında 5. sıraya kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. İnternet kültürünün etkisini yansıtan "skibidi" ise gençler arasında en popüler 7. şifre konumunda.

DİJİTAL YERLİLER MİTİ

RAPORU hazırlayan uzmanlara göre bulgular, "dijital yerliler" olarak tanımlanan genç nesillerin siber riskleri daha iyi bildiğine dair yaygın kanıyı sarsıyor. Araştırmacılar, "Gençlerin çevrimiçi ortamın içinde büyüdüğü ve siber güvenliği sezgisel olarak kavradığı varsayılıyor. Ancak veriler bunun bir efsaneden ibaret olduğunu gösteriyor" dedi. Uzun süredir devam eden siber güvenlik farkındalığı kampanyalarına rağmen güçlü parola oluşturma alışkanlıklarında sınırlı bir ilerleme kaydedildiği vurgulanıyor.

YAŞLILAR DAHA DİKKATLİ

NORDPASS'İN verileri, Baby Boomer kuşağının (1946-1964 doğumlular) en yaygın şifresinin "123456" olduğunu gösterirken, benzer tercihin X ve Y kuşaklarında da öne çıktığı belirtiliyor. Ancak araştırma, gençlerin ardışık sayı kombinasyonlarına daha fazla yöneldiğini ve parola tekrar kullanımının Z kuşağında çok daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Bu bulgular, parola yöneticisi Bitwarden'ın Avustralya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve Japonya'da yaptığı önceki küresel anketle de örtüşüyor. Ankete göre Z kuşağı katılımcılarının yüzde 72'si aynı parolayı birden fazla platformda kullandığını ifade ederken, Baby Boomers kuşağında bu oran yüzde 42'de kalıyor. Uzmanlar bu tabloyu "parola yorgunluğunun gençlerde daha yüksek seviyede olması" ile açıklıyor.

GÜVENLİK OLDUKÇA KÖTÜ

HER ne kadar şifre tercihleri zayıf olsa da Z kuşağı, modern güvenlik yöntemlerine geçiş konusunda daha hevesli. Geçiş anahtarları, biyometrik doğrulama ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi gelişmiş yöntemler genç kullanıcılar tarafından daha sık tercih ediliyor. Google'ın haziranda yayımladığı dolandırıcılık raporu da bu eğilimi doğruluyor. Rapora göre X ve Baby Boomer kuşakları parolayı hâlâ birincil oturum açma yöntemi olarak kullanırken, gençler yeni kimlik doğrulama araçlarını hızla benimsiyor. Google'ın güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Evan Kostovinos, "Z kuşağı, parolalar gibi eski güvenlik normlarını atlayarak daha modern doğrulama yöntemlerine yöneliyor" açıklamasında bulundu. Uzmanlar, parolaların düzenli güncellenmemesinin güvenlik açısından zafiyet yarattığını ancak modern alternatiflere geçiş eğiliminin olumlu bir gelişme olduğunu belirtiyor. Zira parolalar hem yönetimi zor bir yöntem hem de kimlik avı ve veri ihlallerine karşı daha savunmasız. Google başta olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketi, hem kullanıcı deneyimini iyileştirmek hem de güvenliği artırmak için parolasız bir dijital geleceğe doğru adım atıyor.

LOUVRE MÜZESİ SOYGUNU

FRANSA'NIN başkenti Paris'te 88 milyon euro değerindeki Louvre Müzesi soygununun ardından, müzenin dijital sisteminde akıl almaz bir ihmal ortaya çıktı. Liberation gazetesinin ulaştığı 2014 tarihli belgelere göre, müzenin video izleme sunucusuna erişim için kullanılan şifre "LOUVRE" idi. Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın (ANSSI) o dönemde hazırladığı raporda, "Louvre'un ağını kontrol eden biri, sanat eserlerinin çalınmasını kolaylaştırabilir" ifadeleri yer almıştı. ANSSI uzmanlarının hazırladığı raporda, kamera ve alarm sistemlerinde ciddi güvenlik açıkları bulunduğu, ağın ele geçirilmesi durumunda eserlerin kolayca çalınabileceği belirtilmişti. Ancak müze yönetimi, bu uyarıları yıllarca göz ardı etti.