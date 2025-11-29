Muğla’nın Afro-Türkleri!

Osmanlı döneminde Mısır Valisi olarak görev yapan Abbas Hilmi Paşa'nın, 1905'te Dalaman'daki Sarsala Koyu'na gelip bölgeye hayran kalması üzerine koydan ilçe merkezine kadar yol yaptırdığı belirtiliyor.
AFRİKA'DAN GELEN İŞÇİLER
Yolun iki kenarına Mısır'dan getirilen okaliptüs ağaçları dikilirken, mülkiyeti 1874'te kendisine geçen Abbas Hilmi Paşa Dalaman'da, arazilerde çalıştırılmak üzere çok sayıda Mısırlı ve Sudanlı işçi getirdi. Paşa'nın 1908'de yaptırmak istediği av köşkünün planlarının Fransızlar tarafından tren garı projesiyle karıştırılması sonucu, İzmir yerine Dalaman'da inşa edilen ve 'tren geçmeyen tek istasyon' olarak bilinen yapı ortaya çıktı.
Afrika'dan istasyonda çalıştırılmak üzere getirilen işçilerin torunları, bugün Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinde yaşamlarını sürdürüyor. Muğlalı Afro-Türkler olarak anılan topluluk; 'Melek', 'İbrahim', 'Mehmet', 'Azra', 'Eda', 'Mustafa', 'Ayşe', 'Fatma' ve 'Hatice' gibi Türk isimlerini tercih ediyor.Muğla bölgesine atalarının geliş süreciyle ilgili bilgi veren Melek Dinçözden, Osmanlı döneminde Abbas Hilmi Paşa'nın, av köşkü ve tren istasyonu projesi hazırlattığını, köşkün Dalaman'a, istasyonun ise İzmir'e yapılması gerekirken projelerde karışıklık olduğunu anlattı.
"DALAMAN'DA 300 HANEYİZ"
Köşkün İzmir'e, istasyonun da Dalaman'a yapıldığını belirten Dinçözden, "İnşaatın malzemelerini annemin dedeleri Mısır'dan getiriyor. Osmanlı arşivlerinden dedemizin isminin 'Zahder' olduğunu öğrendim. Daha önceden bu ismi bilmiş olsaydım çocuklarıma koyardım. Ortaca ile Dalaman'da yaklaşık 250-300 haneyiz. Sayımız 2 bini buluyor. Yaşlıların barınması, temizliği, evlerinin boyanması ve aklımıza gelebilecek kapsamlı bir proje çalışmam var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na projemi sunacağım. Siyahi kadın olarak milletvekilliği için adaylığımı koymak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de var olduğumuzu dile getirmeyi arzuluyorum. Tanımayan insanlar ile konuştuğumda nereli olduğumu soruyorlar. Dalamanlı olduğumu söylediğim zaman çok şaşırıyorlar" diye konuştu.
'TÜRK VATANDAŞIYIZ'
67 yaşındaki yazar İbrahim Aydınlı ise atalarının Sudan'dan geldiğinin söylendiğini ifade etti. Sudan ile her hangi bir bağlantısı olmadığını dile getiren Aydınlı, şöyle devam etti: "Türk vatandaşıyız. Her Türk neyse biz de oyuz. 'Devran- ı Dalaman' isimli kitabın yazarıyım. Kitabımda 1790 yılından günümüze kadar bölgemizde yaşanmış olayları, olayların kahramanlarını, gelişmeleri tarih tarih fotoğraflarıyla birlikte arşivledim.
Eski fotoğrafları toplamaya 14-15 yaşında başladım. Toplayarak arşiv oluşturdum. 2021 yılında kitaplaştırdık." Ortaca ilçesinde çiftçilik yapan 1 çocuk babası 59 yaşındaki Mehmet Bozyer de köklerinin Mısır'a dayandığını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına vurgu yaparak, "Askere gittik, vatani görevimizi de yerine getirdik. Biz buralıyız" dedi.