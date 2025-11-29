Muğla’nın Afro-Türkleri!

"DALAMAN'DA 300 HANEYİZ"

Köşkün İzmir'e, istasyonun da Dalaman'a yapıldığını belirten Dinçözden, "İnşaatın malzemelerini annemin dedeleri Mısır'dan getiriyor. Osmanlı arşivlerinden dedemizin isminin 'Zahder' olduğunu öğrendim. Daha önceden bu ismi bilmiş olsaydım çocuklarıma koyardım. Ortaca ile Dalaman'da yaklaşık 250-300 haneyiz. Sayımız 2 bini buluyor. Yaşlıların barınması, temizliği, evlerinin boyanması ve aklımıza gelebilecek kapsamlı bir proje çalışmam var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na projemi sunacağım. Siyahi kadın olarak milletvekilliği için adaylığımı koymak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de var olduğumuzu dile getirmeyi arzuluyorum. Tanımayan insanlar ile konuştuğumda nereli olduğumu soruyorlar. Dalamanlı olduğumu söylediğim zaman çok şaşırıyorlar" diye konuştu.