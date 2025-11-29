Haberler Cumartesi Nefes tekniği ile gelen sakinlik Nefes tekniği ile gelen sakinlik Kutu nefesi, iç çekme tekniği ve burundan nefes.... Araştırmalar, bu basit uygulamaların stres tepkisini dakikalar içinde düşürdüğünü ortaya koyuyor. HABER MERKEZİ









Belirsizlik dönemlerinde artan stres ve kaygı, günlük yaşamı her zamankinden daha fazla etkiliyor. Uzmanlar, rutin rahatlama pratiklerine rağmen stres seviyelerinin düşmemesinin temel nedeninin, dış koşulların uzun zamandır görülmemiş ölçüde belirsiz olması olduğunu belirtiyor. Stres, belirli düzeyde harekete geçiren doğal bir mekanizma olarak tanımlansa da aşırı yoğunlaştığında hem zihinsel hem de fiziksel yorgunluğa yol açıyor. Bu alanda yaptığı çalışmalarla tanınan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobiyoloji Bölümü'nden sinirbilimci Dr. Andrew Huberman, beynin belirsizlik ve strese verdiği tepkileri araştırıyor. Huberman'ın çalışmaları, zorluklarla başa çıkmada işe yarayan, günlük hayata kolaylıkla uyarlanabilen teknikleriyle dikkat çekiyor.

DOĞAL BİR DAVRANIŞ

Huberman ve ekibi, stres anında devreye giren sempatik sinir sisteminden, vücudu sakinleştiren parasempatik moda geçişi kolaylaştıran yöntemlere odaklanıyor. Araştırmalar, nefesin bu geçişi tetikleyen en etkili araçlardan biri olduğunu ortaya koyuyor. Farklı nefes modellerinin stres ve dinginlik üzerindeki etkisini inceleyen ekip, düzenli uygulandığında stres tepkisini azaltan çeşitli teknikleri öne çıkarıyor. İç çekme tekniği, hem insanlarda hem hayvanlarda gözlenen doğal bir davranışı temel alıyor. Bir kez nefes aldıktan sonra ikinci kısa bir nefes daha alıp, ardından havayı yavaşça vermeye dayanıyor.