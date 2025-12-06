Haberler Cumartesi Samimiyetin sinemadaki tarifi: Adile Naşit'in hayatı sinemalarda Samimiyetin sinemadaki tarifi: Adile Naşit'in hayatı sinemalarda Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit’in yaşamı kariyeri ve etkisi yeniden gündemde! Sanatçının hayatını konu alan yeni film izleyiciyle buluştu.









BAKIŞINDAKİ hüzünle kısa süre sonra attığı kahkahanın birleşimindeki samimiyet onu sevişimizin nedeni. Konuşmadan anlatabilişindeki ustalık bize bu kadar yakın oluşunun sebebi. Süt Kardeşler'in saf Melek'i, Aile Şerefi'nin koca yürekli Eminesi, Ah Nerede'nin çılgın Huriyesi, Neşeli Günler'in güçlü ve asabi Saadet'i ve Hababam'ın Hafize Anası... Onunla ilgili duyduğum ilk hikaye ailemden. Tarih 1977 olmalı. Yer ise Mersin Fuarı. Bir oyun için gelmiş şehre belki de film bilmiyorum. Annemin kucağında görmüş beni. Almış kucağına sevmiş. "Oooo kuzucuğum" demiş. Öpmüş yanaklarımdan. 80'lerin ortalarında ne zaman ekranda görünse, bu hikaye muhakkak anlatılır dururdu. Ben her ne şartta olursa olsun o "İyi geceler" demeden uyumadım hiç. Ve her seferinde ismimi söylemesini heyecanla bekledim. Öyleydi çünkü. Uykudan Önce programında kendisini izleyen çocuklara seslenirdi. "Ahmet", "Ayşe", "Hasan", "Oya", "Haydi uykuya" derdi. Ve o yılların sonrasında onun içinde yer aldığı her filmi, her tiyatro oyununu, her skeci, her belgeseli izledim. Sadece izlemedim, okudum da.

AİLEDEN SANATÇI

TÜRK sinemasının efsane ismi, 70'lere damgasını vuran Arzu Film ekolünün değişmez oyuncularındandı. Aslında onun yolu hiç tesadüfi veya şaşırtıcı değil. Babası döneminin en ünlü tuluat ustalarından Naşit Özcan, annesi ise ünlü kantocu Amelya Hanım. Sahne tozunu ciğerlerine kadar çeken küçük Adile'nin zaten farklı bir yoldan ilerlemesi mucize olurdu. Babasının ismini sahne soyadı olarak kullanan Adile (Yakın çevresinin deyimiyle Adoş) çocuk oyunlarıyla başladığı bu serüvende sinemaya ise 1947'deki Yara filmiyle adımını atıyor. Sonrası acılar ve başarılarla dolu bir hikaye. 1966'ının Haziran ayında kendisi İzmir'de turnede iken üstelik doğum gününde oğlu Ahmet'i kaybeden Adile Naşit'in yaşadıkları bilindiği üzere dün itibariyle Çağan Irmak'ın yönetiminde izleyicilerle buluştu.