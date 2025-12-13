Haberler Cumartesi Geç uyuyanlar daha zeki Geç uyuyanlar daha zeki İngiltere’de 26 bin yetişkin üzerinde yapılan geniş çaplı araştırma, gece geç saatlere kadar uyanık kalanların zeka muhakeme ve hafıza testlerinde daha yüksek puanlar aldığını ortaya koydu. HABER MERKEZİ









İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, gece geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerin bilişsel testlerde daha yüksek performans sergilediğini ortaya koydu. Uzmanlara göre, "gece kuşlarının" uzun yıllardır olumsuz algılanan uyku düzeni aslında düşündüğümüzden çok daha farklı sonuçlar verebiliyor. Imperial College London tarafından yürütülen çalışmada, zeka, muhakeme, hafıza ve tepki süresi testlerini tamamlamış en az 26 bin yetişkinin verileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Katılımcıların uyku süresi, uyku kalitesi ve "kronotip" olarak bilinen biyolojik ritimleri incelenerek uyku alışkanlıklarının beyin performansı üzerindeki etkisi araştırıldı. Araştırma, gecede 7-9 saat uyumanın hafıza, bilgi işleme hızı ve muhakeme becerileri için ideal olduğunu gösterdi. Bunun altında veya üstünde uyuyanların ise bilişsel fonksiyonlarında belirgin düşüş görüldü.