Geç uyuyanlar daha zeki

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, gece geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerin bilişsel testlerde daha yüksek performans sergilediğini ortaya koydu. Uzmanlara göre, "gece kuşlarının" uzun yıllardır olumsuz algılanan uyku düzeni aslında düşündüğümüzden çok daha farklı sonuçlar verebiliyor. Imperial College London tarafından yürütülen çalışmada, zeka, muhakeme, hafıza ve tepki süresi testlerini tamamlamış en az 26 bin yetişkinin verileri detaylı şekilde değerlendirildi.
Katılımcıların uyku süresi, uyku kalitesi ve "kronotip" olarak bilinen biyolojik ritimleri incelenerek uyku alışkanlıklarının beyin performansı üzerindeki etkisi araştırıldı. Araştırma, gecede 7-9 saat uyumanın hafıza, bilgi işleme hızı ve muhakeme becerileri için ideal olduğunu gösterdi. Bunun altında veya üstünde uyuyanların ise bilişsel fonksiyonlarında belirgin düşüş görüldü.
GECE KUŞLARI DAHA BAŞARILI
Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri de gece geç saatte uyuyanların performansı oldu. "Gece kuşları", hem erken yatanlara hem de ara gruptaki bireylere kıyasla testlerde daha yüksek puan aldı. Bazı test gruplarında gece geç yatanların skorlarının erken yatanlara göre yüzde 13,5 daha yüksek olduğu tespit edildi.
Diğer test grubunda ise fark yüzde 7,5 olarak ölçüldü. Ara grup, sabah erken uyuyanlara göre daha iyi sonuçlar elde ederken, "sabah kuşları" bilişsel testlerde en düşük seviyede kaldı.
SINIRLAMALAR VAR
Londra Brunel Üniversitesi'nde uyku üzerine çalışmalar yapan akademisyen Jessica Chelekis, bulguların dikkat çekici olduğunu ancak çalışmanın bazı sınırlamaları olduğunu belirtti. Araştırmanın eğitim durumunu hesaba katmaması ve testlerin günün hangi saatinde yapıldığının değerlendirmeye dahil edilmemesi, sonuçların yorumlanmasını zorlaştıran noktalar arasında sayıldı. Chelekis yine de çalışmanın önemli bir kapı araladığını vurguluyor: "Bu araştırma, uyku düzeniyle ilgili yerleşik kalıplara meydan okuyor ve uyku-performans ilişkisini yeniden düşünmemizi sağlıyor.