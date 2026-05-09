İzmir’de sepetini alıp dalından topla

Havaların da ısınmaya başlamasıyla birlikte aileler çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek için yeni arayışlar içinde. Son zamanlarda oldukça rağbet gören ve İzmir'in birçok bölgesinde karşılaşabileceğimiz 'dalından çilek toplama' deneyimi sunan seralara yönelik merak artıyor. İzmir Urla'da faaliyet gösteren bir sera, topraksız tarım yöntemiyle yetiştirdiği çileklerle dikkat çekiyor. Aynı zamanda ziyaretçilere dalından çilek toplama deneyimi sunan işletme, özellikle hafta sonları ailelerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Sera sahibi Doğuş Çikoğlu, bu işe başlama hikâyelerini "Topraksız tarım Türkiye'de yeni yeni gelişen bir yöntemdi ve biz de büyük bir merakla takip ediyorduk. Bölgede uygun bir sera bulunca 'neden olmasın' dedik ve bu işe başladık" sözleriyle anlattı.

'ÜRETİM SÜRECİ UZUN'

Üretim sürecinin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirten Çikoğlu, "Sezon başında bizim sürecimiz başlıyor. Dışarıdan görüldüğü gibi kolay değil. İşleyiş şu şekilde; Ekim- Kasım ayları gibi çileklerin ekimleri yapılıyor. Ardından fidanların kök ve bitki gelişimi yaklaşık üç ay sürüyor. Sonra hasat başlıyor, meyveler çıkıyor ve bu süreç Haziran sonuna kadar sürüyor. Ama bu süreç her sene değişebiliyor çünkü mevsimler değişiyor. Aşırı sıcak ya da soğuk bu süreci gerçekten etkiliyor. En sonunda meyvelerimiz kendisini gösterdiğinde de ortaya çok güzel bir manzara çıkıyor" dedi. Serada kullanılan sistem hakkında da bilgi veren Çikoğlu şöyle söyledi: "Kuyudan gelen suyu arıtarak saf hale getiriyoruz. Daha sonra bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri suyla birlikte veriyoruz. Günlük sulama ve sıcaklık kontrolü büyük önem taşıyor."

'DİKEY TARIMA İLGİ ARTIYOR'

Ziyaretçiler bu deneyime yoğun ilgi gösteriyor. Çikoğlu, özellikle çocuklu ailelerin hem eğlendiğini hem de üretim sürecini yerinde gözlemlediğini vurguladı. İşletmeci, "İnsanların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde sosyal alanlar oluşturarak bu deneyimi daha da geliştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. ttikleri çilekler hakkında da bilgi veren Doğuş Çikoğlu, "Serada Sabrina ve Retsay (Retsai) türü çilekler yetiştiriyoruz. Retsay biraz daha aromalı tatlı ve fresh bir çilek. Daha çok topraktaki çileğe benziyor. Sabrina ise daha çok pastacıların kullandığı çilek türlerinden biri diyebiliriz" dedi. Son olarak sektörün geleceğini değerlendiren işletmeci, "Toprağın verimi her yıl değişiyor. Son zamanlarda da düşüyor. Bu sebeple topraksız ya da dikey tarıma yönelim oldukça fazla. Seralar tercih edilecek. İklimler kaydı, beklenilen hava şartları beklenildiği zamanda olmuyor. Bunların hepsi etkiliyor" ifadelerini kullandı.