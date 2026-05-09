Sokak modasına örgü bandanalar damga vuruyor

Son yıllarda "slow fashion" akımının güçlenmesiyle birlikte kullanıcılar daha özgün, sürdürülebilir ve kişisel ürünlere yöneliyor. Örgü bandanalar da tam bu noktada öne çıkıyor. Tığ işi detaylar, pastel tonlar, renkli motifler ve nostaljik desenler özellikle genç tüketicilerin ilgisini çekiyor. Moda uzmanlarına göre örgü aksesuarların yükselişinde sosyal medya platformlarının etkisi büyük. Özellikle yaz aylarında influencer'ların bohem ve vintage kombinlerinde sıkça görülen örgü bandanalar, kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.

TAMAMLAYICI PARÇA

Örgü bandanalar yalnızca saç aksesuarı olarak değil; boyunda, çantalarda veya bikini kombinlerinde tamamlayıcı parça olarak da kullanılıyor. Oversize gömlekler, keten elbiseler ve denim parçalarla yapılan kombinlerde doğal ve rahat bir görünüm sunuyor. Özellikle açık tonlardaki örgü bandanaların yaz sezonunda bronz tenle uyum sağladığını, canlı renkli modellerin ise festival modasında öne çıktığını belirtiyor.

BUTİK TASARIMLAR

Türkiye'de de küçük tasarım atölyeleri ve sosyal medya üzerinden satış yapan üreticiler, örgü bandanalara yönelik talebin arttığını ifade ediyor. Kişiye özel renk ve desen seçenekleri sunan üreticiler, seri üretim yerine butik tasarımların daha fazla tercih edildiğini söylüyor. El yapımı ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte örgü bandana modelleri, yalnızca bir moda aksesuarı değil; aynı zamanda bireysel tarzı ifade eden bir unsur haline geliyor.

90'LAR TARZI

Moda dünyasında etkisini sürdüren 90'lar ve Y2K akımı da örgü bandana trendini besleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Retro güneş gözlükleri, düşük bel pantolonlar ve renkli crop top'larla birlikte kullanılan örgü bandanalar, nostaljik görünümü modern dokunuşlarla yeniden yorumluyor. Önümüzdeki sezonlarda da el işi detayların ve örgü aksesuarların popülerliğini koruması bekleniyor. Özellikle sürdürülebilir moda anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte, kişisel dokunuş taşıyan tasarımlar moda sel dünyasında daha fazla yer bulacak.