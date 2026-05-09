Teknoloji şirketleri bizi izliyor mu?

ÇOK büyük teknoloji firmaları bizi aslında farkında olmadan pençesine alıyor. Çünkü tüketim çılgınlığının bu kadar fazla olduğu yüzyılda internet bizi sürekli alışveriş yapmaya, tüketmeye ve daha fazlasını istemeye zorluyor. Bizler ise bu durumun bu kadar farkında olmadan hareket ediyoruz. Başta yaptığımız davranışların farkına vardığımızda ise çok geç oluyor. Çünkü yaptığımız araştırmalar, girdiğimiz siteler, arattığımız kelimeler internetin beyninde kaydoluyor, firmalara gidiyor ve daha sonra bizim karşımıza işlenmiş veri olarak çıkıyor. Büyük teknoloji şirketleri işte bu şekilde bizi izliyor.

VERİLER TOPLANIYOR

AKILLI telefonlar, sosyal medya platformları ve arama motorları sayesinde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Şimdilerse ise her şirket kendine özel yapay zeka sistemini oluşturuyor. Böylece normalde birçok site arasında araştırma yapmamız gerekirken birkaç kelimeyle ve sadece bir adımla yapay zeka uygulamaları sayesinde aradığımızı buluyoruz. Üstelik yapay zeka bizi sürekli yönlendirdiği için verilerimizi toplaması da çok zor olmuyor. Örneğin, bir tatile gideceksiniz ama nereye gitmeniz gerektiğine karar veremiyorsunuz. Hemen internete girerek tatil araştırmaları yapıyorsunuz. İşte çok kısa bir süre sonra karşınıza sürekli tatille alakalı bildirimler, planlar ve buna benzer bildirimler çıkıyor.

ÖNÜNE GEÇEBİLİR MİYİZ?

TOPLANAN bu verilerin temel amacı genellikle "kişiselleştirme" olarak açıklanır. Bütün bunlar firmalar tarafından kullanıcıya ilgi alanlarına uygun içerik ve reklam sunmak için yapılıyor. Ancak bu durum, kullanıcıların dijital ortamda sürekli olarak izlenip analiz edildiği gerçeğini değiştirmiyor. Özellikle Google gibi büyük şirketler, kullanıcıların internet üzerindeki hareketlerini detaylı şekilde takip ederek kapsamlı veri profilleri oluşturabiliyor ve bunu yapması da çok uzun sürmüyor. Peki bunun önüne geçmek mümkün mü? Ne yazık ki internet kullanmaya devam ettiğimiz ve her şeyi bu platformlar üzerinden paylaştığımız sürece verilerimizin işlenmesinin engellenmesi imkansız bir durum. Çünkü olay sadece internetle sınırlı değil. Kullandığımız telefonlar, tabletler ve buna benzer bütün cihazlar verileri kaydetmek üzerine çalışıyor. Özellikle sosyal medya platformları son zamanlarda en çok tercih edilen yollardan birisi...

RAKİPLER SAVAŞIYOR

BÜYÜK teknoloji şirketleri kendi içlerinde de rekabet halinde. Son zamanlarda bir firma yeni bir uygulama çıkardığında çok zaman geçmeden karşı firmadan da benzer bir atak geliyor. Bir firma yapay zeka uygulaması çıkarıyor. Çok tutulduğu fark edildiğinde başka bir şirket de ona benzeyen ama daha iyi olması gereken bir uygulama çıkarıyor. İşte bütün bunlar aslında tüketimi artırmak, verileri toplamak, elde edilen bu verilerin analizlerini yapmak ve gizlilik esasını ihlal etmek için uygulanan politikalar.