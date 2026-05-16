Haberler Cumartesi Atatürk'ü resmetti: İlklerin ressamı Mihri Hanım Atatürk'ü resmetti: İlklerin ressamı Mihri Hanım Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte kadınların sanat dünyasında yer bulabilmesi için mücadele eden Mihri Müşfik Hanım, yalnızca yaptığı tablolarla değil, açtığı yollarla da Türk sanat tarihine damga vurdu. Avrupa’da eğitim alan, Atatürk’ün portresini yapan ilk kadın ressam olarak tarihe geçen Mihri Hanım; cesareti, özgürlüğü ve sanat tutkusu ile bugün hala ilham vermeye devam ediyor. HABER MERKEZİ









Türk resim sanatının öncü isimlerinden biri olan Mihri Müşfik Hanım, yalnızca başarılı eserleriyle değil, kadınların sanat dünyasında var olabilmesi için verdiği mücadeleyle de hafızalara kazındı.Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan yaşamı boyunca sanatın sınırlarını aşan Mihri Hanım, cesareti ve özgür ruhuyla döneminin çok ötesinde bir kadın profili çizdi.





ZONARO'DAN ÖZEL DERS

1886 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mihri Müşfik Hanım, küçük yaşlardan itibaren resme büyük ilgi duydu. Dönemin tanınmış doktorlarından Mehmet Rasim Paşa'nın kızı olan sanatçı, ayrıcalıklı bir çevrede büyümesine rağmen kadınların eğitim ve sanat alanında karşılaştığı engellerle yüzleşmek zorunda kaldı. Yeteneği kısa sürede fark edilen Mihri Hanım, Sultan II. Abdülhamid'in desteğiyle sarayın ünlü ressamı Fausto Zonaro'dan özel dersler aldı. Bu eğitim onun Batı tarzı resim anlayışıyla tanışmasını sağladı ve sanat kariyerinin temelini oluşturdu.

Ancak Mihri Hanım'ın hayalleri İstanbul sınırlarını aşacak kadar büyüktü. O dönemde kadın öğrencilerin kabul edilmediği Sanayi-i Nefise Mektebi'nde eğitim alma şansı bulamayınca, henüz 17 yaşındayken tek başına Avrupa'ya gitme kararı aldı. Önce Roma'ya, ardından Paris'e geçen sanatçı; Academie de France ve Ecole des Beaux-Arts çevresinde kendini geliştirerek dönemin sanat atmosferine dahil oldu. Paris yıllarında portre ressamlığı yaparak yaşamını sürdüren Mihri Hanım, kısa sürede Avrupa sanat çevrelerinde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.