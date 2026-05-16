Atatürk'ü resmetti: İlklerin ressamı Mihri Hanım

Türk resim sanatının öncü isimlerinden biri olan Mihri Müşfik Hanım, yalnızca başarılı eserleriyle değil, kadınların sanat dünyasında var olabilmesi için verdiği mücadeleyle de hafızalara kazındı.Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan yaşamı boyunca sanatın sınırlarını aşan Mihri Hanım, cesareti ve özgür ruhuyla döneminin çok ötesinde bir kadın profili çizdi.
ZONARO'DAN ÖZEL DERS
1886 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mihri Müşfik Hanım, küçük yaşlardan itibaren resme büyük ilgi duydu. Dönemin tanınmış doktorlarından Mehmet Rasim Paşa'nın kızı olan sanatçı, ayrıcalıklı bir çevrede büyümesine rağmen kadınların eğitim ve sanat alanında karşılaştığı engellerle yüzleşmek zorunda kaldı. Yeteneği kısa sürede fark edilen Mihri Hanım, Sultan II. Abdülhamid'in desteğiyle sarayın ünlü ressamı Fausto Zonaro'dan özel dersler aldı. Bu eğitim onun Batı tarzı resim anlayışıyla tanışmasını sağladı ve sanat kariyerinin temelini oluşturdu.
Ancak Mihri Hanım'ın hayalleri İstanbul sınırlarını aşacak kadar büyüktü. O dönemde kadın öğrencilerin kabul edilmediği Sanayi-i Nefise Mektebi'nde eğitim alma şansı bulamayınca, henüz 17 yaşındayken tek başına Avrupa'ya gitme kararı aldı. Önce Roma'ya, ardından Paris'e geçen sanatçı; Academie de France ve Ecole des Beaux-Arts çevresinde kendini geliştirerek dönemin sanat atmosferine dahil oldu. Paris yıllarında portre ressamlığı yaparak yaşamını sürdüren Mihri Hanım, kısa sürede Avrupa sanat çevrelerinde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.
DÖNÜŞÜMÜN TİMSALİ
Türkiye'ye dönüşü ise yalnızca kişisel bir sanat yolculuğu değil, aynı zamanda kadınların sanat eğitimine erişimi açısından da tarihi bir dönüm noktası oldu. 1914 yılında kız öğrenciler için kurulan İnas Sanayi- i Nefise Mektebi'nin kuruluşunda aktif rol alan Mihri Müşfik Hanım, okulun ilk kadın yöneticilerinden biri olarak görev yaptı. Kadın öğrencilerin ilk kez akademik sanat eğitimi almasına öncülük eden sanatçı, yalnızca öğretmen değil aynı zamanda toplumsal dönüşümün de önemli figürlerinden biri oldu.
Mihri Hanım'ın yetiştirdiği öğrenciler arasında Türk sanat tarihinin önemli kadın ressamları yer aldı. Nazlı Ecevit, Güzin Duran, Belkıs Mustafa ve Fahrelnissa Zeid gibi isimlerin sanat yolculuğunda Mihri Hanım'ın etkisi büyük oldu. Öğrencilerini atölye duvarlarının dışına çıkararak İstanbul sokaklarında resim yapmaya teşvik eden sanatçı, kadınların görünür olmasına katkı sundu.
ATATÜRK'Ü ÇİZDİ
Sanat yaşamı boyunca özellikle portre çalışmalarıyla öne çıkan Mihri Müşfik Hanım, figürlerin yalnızca fiziksel özelliklerini değil, ruh hallerini ve karakterlerini de tuvale yansıtmasıyla dikkat çekti. Osmanlı devlet adamlarından entelektüellere kadar birçok önemli ismi resmeden sanatçı, en dikkat çekici eserlerinden birini ise Mustafa Kemal Atatürk için yaptı. 1922 yılında Mareşal üniformasıyla resmettiği üç metrelik Atatürk portresi, Cumhuriyet'e ve bağımsızlık mücadelesine duyduğu saygının sembolü oldu. Ancak bu eserin orijinali II. Dünya Savaşı sırasında kayboldu ve günümüze yalnızca fotoğrafları ulaştı.
SINIRLARI AŞTI
Mihri Hanım'ın sanat kariyeri Türkiye ile sınırlı kalmadı. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen sanatçı, New York'ta sergiler açtı ve sanat çalışmalarını uluslararası alanda sürdürdü.
ABD Başkanı Franklin Delano Roosevelt ve mucit Thomas Edison gibi önemli isimlerin portrelerini yaparak dünya sanat çevrelerinde de tanınırlık kazandı. Ayrıca Papa XV. Benedictus'un portresini yapan ilk Müslüman kadın ressam olarak sanat tarihine geçti. Hayatı boyunca özgürlüğünden ve sanat tutkusundan ödün vermeyen Mihri Müşfik Hanım, 1954 yılında New York'ta yaşamını yitirdi. Ardında yalnızca tablolar değil; kadınların sanat dünyasında var olabileceğini kanıtlayan güçlü bir miras bıraktı. Bugün Mihri Müşfik Hanım, Türk resim tarihinin yalnızca ilk kadın ressamlarından biri olarak değil; cesaretiyle sınırları aşan, kadınların sanattaki yolunu aydınlatan öncü bir figür olarak anılmaya devam ediyor.