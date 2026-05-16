İzmir'de milyarlık AVM satışı

TMSF'nin kayyım olarak atandığı Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait taşınmaz, mal, hak ve varlıklardan oluşan ticari bütünlük için muhammen bedel 1 milyar 700 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca ihale kapsamında satışa çıkarılan 145 adet taşınmaz olduğu belirtildi. Kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak olan Point Bornova AVM'nin ihalesine katılmak isteyen yatırımcıların, 170 milyon 20 bin lira tutarında teminat yatırması gerekiyor.