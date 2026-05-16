İzmir'de milyarlık AVM satışı

Son dakika İzmir haberleri... Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir'in önemli alışveriş merkezlerinden Point Bornova AVM'yi 1 milyar 700 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.
TMSF'nin kayyım olarak atandığı Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait taşınmaz, mal, hak ve varlıklardan oluşan ticari bütünlük için muhammen bedel 1 milyar 700 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca ihale kapsamında satışa çıkarılan 145 adet taşınmaz olduğu belirtildi. Kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak olan Point Bornova AVM'nin ihalesine katılmak isteyen yatırımcıların, 170 milyon 20 bin lira tutarında teminat yatırması gerekiyor.
İHALE İSTANBUL'DA
Söz konusu ihale, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 14:00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak. İhale tekliflerinin ise en geç 16 Haziran Salı saat 16:00'ya kadar Satış Komisyonu'na teslim edilmesi bekleniyor. İhale için şartname bedeli 100 bin lira olarak belirlenirken satışın 6758 sayılı Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.
Söz konusu AVM'nin ihale sürecinin TMSF Kurulu onayıyla tamamlanacağı açıklandı. Öte yandan ihaleyi kazanan tarafın, ihale bedeliyle birlikte yüzde 20'lik KDV tutarını da peşin olarak ödemesi gerekiyor