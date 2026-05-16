İzmir'de Şükürer’e gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Gaziemir ilçesi Aktepe ve Emrez mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1'inci Etabı çalışmalarına ilişkin yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda; 'denetim görevini ihmal', 'zimmete yardım' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında İzmir'in Konak, Bayraklı, Narlıdere ve Urla ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre; İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kooperatiflerin mali denetçiliğini yapan Sun Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş'nin sahipleri tanınan iş insanları Sıtkı Şükürer ile Mustafa Saim Uysal, Ebubekir Yılmaz ve İsmail Atagün'ün kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltı gerekçesi olarak ise denetim görevini ihmal, zimmete yardım ve nitelikli dolandırıcılık suçları olduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasında bağımsız mali denetim şirketi olan Sun Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş.'nin kooperatiflerin mali denetimi konusunda hizmet alımı yaptığı yer almıştı. Gözaltına alınan Sıtkı Şükürer, ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyor. 2008-2009 yıllarında ESİAD'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yapan Şükürer, TARKEM'in de kurucuları arasında bulunuyor.
Mustafa Saim Uysal, İzmir iş dünyasında bilinen bir mali müşavir.
Sıtkı Şükürer, Tunç Soyer döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli şirketlerinde mali denetim görevlisi olarak çalışmıştı.
4 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, verdiği ifadede Ebubekir Yılmaz'dan da bahsetmişti. Aynı zamanda önemli bilgiler veren Tunç Soyer'in ifadesi geçen sene yankı uyandırmıştı. Soyer'in ifadesinde kooperatifin eski adresinin Şenol Aslanoğlu'na ait bir iş merkezinde olduğu, yüklenici firma olan CASAMAR Firması'nın adresinin de bu işyerinde gözüktüğü, firmanın sahibi Ebubekir Yılmaz'ın Aslanoğlu'nun ablasının damadı olduğu, şirketin ihale tarihinden çok kısa bir süre önce kurulduğu, firmanın inşaat tecrübesi ve yeterliliğinin bulunmadığı, sözleşme için banka teminat mektubunun alınmadığı, yüklenici firmanın ofisini kiralarken kefilinin Şenol Aslanoğlu olduğuna dair duyumlarımız mevcuttur gibi iddialar yer aldı. İfadeleri alınan Şükürer ve Uysal, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 saat sorgulandığı öğrenilen iki isim tutuksuz yargılanacak. Ebubekir Yılmaz ve İsmail Atagün ise tutuklandı.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
İZBETON kooperatif soruşturması diye bilinen dosya, İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlantılı kentsel dönüşüm projelerinde kurulan yapı kooperatifleri üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddialarına dayanıyor. İzmir'de kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kurulan kooperatiflerde paraların toplandığı, bazı projelerin ilerlemediği, teslimlerin geciktiği veya durduğu yönünde çok sayıda şikâyet geldi. Kooperatif üyeleri ve bazı kurumlar suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı açtı. İZBETON ve kooperatifler üzerinden yürüyen projeler incelemeye alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları alındı. Bazı raporlarda "kamu zararı" ve "şüpheli para hareketleri" iddiaları yer aldı. Soruşturma genişletilerek operasyonlara dönüştü. Kooperatif yöneticileri, bazı belediye bağlantılı isimler ve yüklenici firmalar hakkında gözaltı kararları verildi.