İzmir'de Şükürer’e gözaltı



Sıtkı Şükürer, Tunç Soyer döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli şirketlerinde mali denetim görevlisi olarak çalışmıştı.

4 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, verdiği ifadede Ebubekir Yılmaz'dan da bahsetmişti. Aynı zamanda önemli bilgiler veren Tunç Soyer'in ifadesi geçen sene yankı uyandırmıştı. Soyer'in ifadesinde kooperatifin eski adresinin Şenol Aslanoğlu'na ait bir iş merkezinde olduğu, yüklenici firma olan CASAMAR Firması'nın adresinin de bu işyerinde gözüktüğü, firmanın sahibi Ebubekir Yılmaz'ın Aslanoğlu'nun ablasının damadı olduğu, şirketin ihale tarihinden çok kısa bir süre önce kurulduğu, firmanın inşaat tecrübesi ve yeterliliğinin bulunmadığı, sözleşme için banka teminat mektubunun alınmadığı, yüklenici firmanın ofisini kiralarken kefilinin Şenol Aslanoğlu olduğuna dair duyumlarımız mevcuttur gibi iddialar yer aldı. İfadeleri alınan Şükürer ve Uysal, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 saat sorgulandığı öğrenilen iki isim tutuksuz yargılanacak. Ebubekir Yılmaz ve İsmail Atagün ise tutuklandı.