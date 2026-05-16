Esnemenin yeni faydaları ortaya çıktı

Günlük yaşamın en sıradan reflekslerinden biri olarak görülen esneme, bilim insanlarına göre aslında çok daha derin bir biyolojik işleve sahip olabilir. Yeni bir araştırma, esnemenin yalnızca yorgunluk ya da sıkılma ile değil, beyin içi sıvı akışını düzenleyen önemli bir mekanizmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Avustralya New South Wales Üniversitesi'nden Profesör Lynne Bilston öncülüğünde yürütülen çalışma, esneme sırasında beyin çevresindeki sıvı hareketlerinin nasıl değiştiğini gerçek zamanlı MR görüntüleme ile inceledi. *Respiratory Physiology & Neurobiology dergisinde yayımlanan araştırmada 22 sağlıklı katılımcı yer aldı. Araştırmacılar, esneme sırasında beyin omurilik sıvısı (BOS) ve venöz kan akışının kafatası içindeki hareketlerini, normal nefes alma ve derin nefes alma durumlarıyla karşılaştırdı. Elde edilen sonuçlar, esnemenin beklenenden çok daha karmaşık bir fizyolojik süreci tetiklediğini gösterdi.

BİRÇOK HAYVAN DA ESNİYOR

Bulgulara göre gerçek bir esneme sırasında hem beyin omurilik sıvısı hem de venöz kan birlikte kafatasından dışarı doğru hareket ediyor. Buna karşılık derin nefes alma sırasında ise beyin omurilik sıvısının ters yönde, yani kafatasına doğru aktığı gözlemlendi. Bu farklılık, esnemenin sıradan bir nefes alma hareketinden tamamen ayrı bir mekanizma olduğunu ortaya koydu. Çalışmanın yazarlarından doktora sonrası araştırmacı Adam Martinac, esnemenin evrimsel kökenine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Timsahlar ve birçok hayvan türü esniyor. Hatta dinozorların bile esnemiş olabileceğini düşünüyoruz. Bu davranış büyük ihtimalle sosyal bir sıkılma tepkisinden ziyade çok daha temel bir biyolojik işleve sahip." Araştırmada ayrıca insan fetüslerinde esneme davranışının çok erken gelişim aşamalarında bile görüldüğü belirtildi. Bu durum, esnemenin doğuştan gelen ve evrimsel olarak oldukça eski bir refleks olabileceğine işaret ediyor.

AKIŞI ETKİLEYEN BİR HAREKET

Beyin omurilik sıvısı, beyin ve omuriliği çevreleyen ve onları adeta koruyucu bir yastık gibi saran berrak bir sıvı olarak biliniyor. Aynı zamanda bu sıvı, atık maddelerin uzaklaştırılması ve besin taşınması gibi kritik görevler üstleniyor. Araştırmacılara göre esneme sırasında bu sıvının hareket etmesi, beynin "temizlenme" süreçlerine katkı sağlayabilir. Profesör Bilston, elde edilen bulguların önemine dikkat çekerek, "Esnemenin beyin sıvı akışını etkileyen bir hareket olduğunu artık doğrudan gözlemleyebiliyoruz. Bu durum, özellikle uykuya geçiş öncesinde beyin temizliğiyle ilişkili olabilir" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR

Araştırmacılar, bu bulguların Alzheimer, Parkinson ve demans gibi nörodejeneratif hastalıkların anlaşılması açısından da önemli olabileceğini belirtiyor. Çünkü bu hastalıkların, beyin çevresinde biriken atık maddeler ve bozulan sıvı dolaşımıyla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Çalışmada dikkat çeken bir diğer nokta ise esneme sırasında gözlemlenen sıvı akış yönünün, normal nefes alma süreçlerinden tamamen farklı olmasıydı. Katılımcılara insan ve hayvan esneme videoları izletilerek "bulaşıcı esneme" tepkisi tetiklendi ve bu sırada MR görüntüleriyle beyin-boyun arasındaki C3 omuru seviyesindeki değişimler kaydedildi. Araştırma, esnemenin yalnızca psikolojik bir tepki değil, aynı zamanda beyin sıcaklığını düzenleyen ve sıvı dolaşımını etkileyen karmaşık bir fizyolojik süreç olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre insan beyninin vücut sıcaklığından yaklaşık 1 derece daha sıcak olması, bu tür mekanizmaların önemini daha da artırıyor.