Esnemenin yeni faydaları ortaya çıktı Yeni bir araştırma, esnemenin yalnızca yorgunluk veya sıkılmayla ilgili bir refleks olmadığını beyin omurilik sıvısı ve kan akışını etkileyen önemli bir fizyolojik süreç olabileceğini ortaya koydu. Bulgular, esnemenin beyin temizliği ve sıcaklık düzenlenmesiyle ilişkili olabileceğini düşündürüyor.









Günlük yaşamın en sıradan reflekslerinden biri olarak görülen esneme, bilim insanlarına göre aslında çok daha derin bir biyolojik işleve sahip olabilir. Yeni bir araştırma, esnemenin yalnızca yorgunluk ya da sıkılma ile değil, beyin içi sıvı akışını düzenleyen önemli bir mekanizmayla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Avustralya New South Wales Üniversitesi'nden Profesör Lynne Bilston öncülüğünde yürütülen çalışma, esneme sırasında beyin çevresindeki sıvı hareketlerinin nasıl değiştiğini gerçek zamanlı MR görüntüleme ile inceledi. *Respiratory Physiology & Neurobiology dergisinde yayımlanan araştırmada 22 sağlıklı katılımcı yer aldı. Araştırmacılar, esneme sırasında beyin omurilik sıvısı (BOS) ve venöz kan akışının kafatası içindeki hareketlerini, normal nefes alma ve derin nefes alma durumlarıyla karşılaştırdı. Elde edilen sonuçlar, esnemenin beklenenden çok daha karmaşık bir fizyolojik süreci tetiklediğini gösterdi.



BİRÇOK HAYVAN DA ESNİYOR

Bulgulara göre gerçek bir esneme sırasında hem beyin omurilik sıvısı hem de venöz kan birlikte kafatasından dışarı doğru hareket ediyor. Buna karşılık derin nefes alma sırasında ise beyin omurilik sıvısının ters yönde, yani kafatasına doğru aktığı gözlemlendi. Bu farklılık, esnemenin sıradan bir nefes alma hareketinden tamamen ayrı bir mekanizma olduğunu ortaya koydu. Çalışmanın yazarlarından doktora sonrası araştırmacı Adam Martinac, esnemenin evrimsel kökenine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Timsahlar ve birçok hayvan türü esniyor. Hatta dinozorların bile esnemiş olabileceğini düşünüyoruz. Bu davranış büyük ihtimalle sosyal bir sıkılma tepkisinden ziyade çok daha temel bir biyolojik işleve sahip." Araştırmada ayrıca insan fetüslerinde esneme davranışının çok erken gelişim aşamalarında bile görüldüğü belirtildi. Bu durum, esnemenin doğuştan gelen ve evrimsel olarak oldukça eski bir refleks olabileceğine işaret ediyor.