Sıcak insanların ülkesi: Malezya

Gezi Tutkunu Nalan Miri Sözer yazdı...

Tropikal iklime sahip olan Malezya, içinde orangutanların ve kaplanların olduğu, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan onlarca hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Çocuklarla birlikte onları tanımak, onlara doğalarında eşlik etmek gerçekten ayrı bir zevk. Ayrıca Güney Asya'nın en yüksek dağı Mount Kinabalu, milyon yıllık kadim yağmur ormanları, dünya klasmanında dalış merkezleri, dünyanın en büyük kireçtaşı mağarası ve birçok etnik kültür ve kabilesiyle Malezya, gerçek bir Asya deneyimi sunuyor.

Bahsettiğim etnik kültür elbette çeşitliliği ile mutfağa da dokunmuş durumda. Bu farklı yemek kültürlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan mutfakların sahipleri Malayalar, Çinliler ve Hintliler olsa da ortak bir noktada buluşmalarını sağlayan çok sayıda ulusal yemek de mevcut. Lezzette en çok kendini hatırlatan şey ise içine şeker atılmadan yapılmış bir içeceğin veya pişirilen yemeğin yok denecek kadar az olması. Malezya mutfağında önemli yer tutan palmiye yağı, pirinç, onlarca çeşit taze balık ve ülkenin sadece iki mevsime sahip olmasıyla yıl boyu taze yakalayabileceğiniz sebze ve egzotik meyveler de oldukça göz alıcı. Ayrıca Malezya'nın resmi dini İslam olduğundan ülkede domuz etine pek rastlanmıyor. Farklı kültürlerin birlikte yaşadığı bu ülke aynı zamanda renkli bir sosyal hayat yaratıyor. Ülkedeki Hint ve Çin mahallelerinde güzel bir yürüyüş, farklı ülkelerde de minik bir tur fırsatı sunuyor. Bahsettiğim kültürel renklilik farklı ve özgün festivallerle de bizlere yansıyor.

KUŞLAR VE KELEBEKLER

Çocuklarla mutlaka gidilmesi gereken deneyimli gezi dediğimiz rotalardan biri de orkide, kuş ve kelebek parkları. Kuş parkından örnek verecek olursam, renkli papağanları, uzun gagalı kuşları kolunuza alarak fotoğraf çektirebilir, birçok kuşa su içirebilirsiniz. Deneyimlenecek bir başka şey ise spor dalları. Ülkede yaygın sporlar arasında futbol, badminton, çim hokeyi, bowls, tenis, savaş sanatları, binicilik, yelken ve kaykay bulunuyor. Son olarak Mabul, Sipadan, Kapalai, Tioman Adası plajlarının beyaz kumsalları ve zengin deniz altı dünyasıyla hem biz büyüklere hem çocuklara okyanusun farklı bir penceresini aralıyor. Çocuklarla birlikte kumsal, güneş ve serin sulardan daha farklı ve eğlenceli deneyim arayanlar için ise Sunway Lagoon, Legoland Malaysia gibi eğlence parkları da mevcut. Malezya'yı tam olarak gezmek için en az bir ay zaman ayırmanız gereken bir coğrafya olduğunu hatırlatmak isterim. Kendine has bir kültürü olan Malezya'nın en popüler destinasyonlarını gezmek ise daha az zamanı olanlar için iyi bir alternatif olacaktır.

ADALARDA TATİL KEYFİ

Penang Adası: Malezya'nın en ünlü adalarından bir tanesi olan Penang Adası, dünyaya adını sokak sanatı ile duyurdu. Penang adası George Town'da bu eserlerin yerlerini keşfetmek ve bulmak çok zevkli bir oyun. George Town'a geldiğinizde herhangi bir ajanstan, otelden alabileceğiniz "Sokak Sanatı Haritası" ile haritada gördüğünüz bu duvar resimlerini sırayla bulacaksınız. Ayrıca Penang adasının Ulusal parkında yaklaşık bir, iki saat süren, kimsenin olmadığı çok güzel plajların yanından geçerek gidilen iki adet yürüyüş parkuru bulunuyor. Maymun plajına geldiğinizde sizi Hindistan cevizi suyu satan küçük bir yer bekliyor olacak.

Langkawi Adası: Malezya'nın en ünlü tatil destinasyonlarından bir tanesi. Tayland sınırında olan ve Tayland'ın diğer ünlü adalarıyla aynı denizi paylaşan bu ada, yağmur ormanları, bembeyaz kumlu plajları, lüks restoran ve otelleriyle turistler tarafından büyük ilgi gören bir destinasyon. Yeşil-Mavi denizinin güzelliği ile balayı rotası düşünenler için keyifli bir tatil imkanı sunuyor. Buraya gitmeden önce muson zamanını kontrol etmekte fayda var.

BAŞKENT KUALA LUMPUR

Malezya'nın başkenti, dev gibi gökdelenler, şehir yaşamı ve gelişmiş şehir anlayışı ile gezmesi ve dolaşması oldukça rahat bir yer. Şehir içindeki metro sistemi gitmek istediğiniz her yere sizi götürecektir. Başkent Kuala Lumpur'da öne çıkan destinasyonların her biri ayrı ayrı keşfedilmeye değer. KLCC yani Kuala Lumpur Şehir Merkezi, şehrin tam olarak kalbi, her yerin bağlandığı nokta burası. Eğer şehir içinde bir yere gidecekseniz yolunuz mutlaka buradan geçiyor. Büyük iş merkezlerinin, gökdelenlerin, lüks otellerin olduğu bu bölge birçok otobüs hattının başladığı dört farklı tren hattının birleşim noktası.

MALAY YAŞAMI

Batu Caves, Kuala Lumpur'un en önemli turistlik bölgelerinden biri. Adını bir zamanlar oraya akan nehirden almış. Önündeki büyük altın kaplama heykel ise Hinduizmin önemli tanrılarından Lord Murugan'ı temsil ediyor. Ayrıca dört yüz milyon yıllık geçmişe sahip olan mağaraya hemen arkasındaki merdivenlerden çıkarak ulaşılabiliyor. Yılın belli zamanları burada Hintliler tarafından kutlanan Thaipusam Festivali düzenleniyor. KLCC'den tren ile ulaşabilirsiniz ( üç Ringit ) Çin Mahallesi, dünyanın hemen hemen her yerinde olan Çin mahalleleri burada da yer alıyor. Çin kültürünün tüm minimalize halini görebileceğiniz, yemek kokularıyla donatılmış renkli bir mahalle diyebilirim. Burası ayrıca sırt çantalı gezginler için oldukça ucuz hostel imkanı sunan bir destinasyon. Buraya kadar gelmişken mutlaka baharat soslu tropikal meyveleri deneyin. Petronas İkiz Kuleleri, bir zamanlar dünyanın en yüksek kuleleri olarak tanımlanmış olsa da şimdi o namını yitirmiş durumda. Dört yüz elli iki metre yüksekliğe sahip bu kuleler seksen sekiz kattan oluşuyor. Arasındaki köprü her gün yüzlerce turistin akınına uğruyor. Bu kulelere çıkmak için sabahın erken saatlerinde gelip seksen Ringit ( altmış TL ) bilet almak gerekiyor. Seksen altıncı kata kadar çıkabiliyorsunuz. Daha sonrasına izin verilmiyor. Bukit Bintang, Kuala Lumpur'un gece hayatı burada yer alıyor. Alışveriş severler içinde oldukça popüler bir yer olan Bukit Bintang, şehrin en turist çeken noktalarından bir tanesi. KLCC'den metro ile gelebilirsiniz. Cameron Highlands, Malezya'nın yaylaları olarak bilinen Cameron Highlands temiz havası, yemyeşil doğası, çay bahçeleri, çilek tarlaları, arı çiftlikleri ve çiçek çiftlikleriyle doğa severleri kalbinden vuracak bir yer. Bir hafta boyunca bir dağ evinde kaldığım Cameron Higlands tam olarak dinlenebildim diyebildiğim yer oldu. Buradan aldığım enerji ile yoluma daha güzel devam ettim. Mimarisiyle öne çıkan Melaka ise özellikle fotoğraf severler için farklı bir atmosfer sunuyor. Melaka'nın tarihi ve kültürü aslında tam olarak Malay yaşamını gözler önüne seriyor.

MALEZYA'DA NE YENİR?

Pirinç ile yapılan tüm yemekler Endonezya gibi burada da görülüyor. Hemen kuzeyinde Tayland ve Çin'e daha yakın olması nedeniyle noodle ve erişte gibi hamur işlerini de Malay mutfağında görmek mümkün. Burada en öne çıkan yemek ise Satay dedikleri mangalda tavuk, sığır, koyun gibi etlerin farklı soslarla sunum edilmesi. Ayrıca muz yaprağı üzerinde servis edilen birbirinden farklı lezzetleri mutlaka denemelisiniz. Ayrıca tropikal bir ülke olduğundan, sandığınızdan çok ucuza yiyebileceğiniz birbirinden güzel meyveler bulunuyor. Ananas, hindistan cevizi, mango en çok görebileceğiniz meyveler. Ünlü durian meyvesi de yine her yerde bulunuyor. Bu meyvenin kokusu çok fena ama tadı inanılmaz güzel. En azından bir kere denemelisiniz.