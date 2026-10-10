Sonbaharın cool parçası: Flanel gömlekler

Sonbahar geldiğinde gardırobun ön sıralarına taşınan parçalar bellidir: İyi bir trençkot, kusursuz bir jean, deri bir ceket ve tabii ki flanel gömlek. Yumuşak dokusu, karakteristik ekose deseni ve katmanlı kombinlere uyum sağlamasıyla flanel gömlek, sezon geçişlerinin en kullanışlı parçalarından biri. Üstelik bu sezon onu yalnızca hafta sonu kombinlerinde ya da 90'lar grunge estetiğine göz kırpan görünümlerde görmüyoruz. Moda haftalarının sokak stilinde flanel gömlekler jean'lerden terzi işi pantolonlara, saten eteklerden bomber ceketlere kadar pek çok farklı parçayla bir araya geliyor. Flanel gömleği ilk kez deniyorsanız en risksiz başlangıç noktası elbette jean. Ancak görünümü sıradanlıktan çıkarmanın yolu, aksesuar seçimlerinden geçiyor. Rahat kesimli bir jean, hafif oversize ekose gömlek ve klasik bir loafer ile hem konforlu hem de özenli bir görünüm yaratabilirsiniz. Gömleğin düğmelerini tamamen kapatmak yerine birkaçını açık bırakıp altına basic bir tişört eklemek de 90'lar referansını güçlendirebilir.

JEAN İLE UYUMU

Flanel gömleğin köklerine dönmek istediğinizde ise çözüm basit: Koyu renk bir jean, ekose gömlek ve biker bot. Görünümü güncellemek için oversize bir çanta, büyük güneş gözlükleri veya dikkat çekici bir kolye ekleyebilirsiniz. Böylece 90'ların grunge ruhunu doğrudan, kostüm gibi görünmeden bugüne taşıyabilirsiniz. Zaten flanel gömleğin moda dünyasındaki geri dönüşünün önemli referanslarından biri de Kate Moss ve 90'lar estetiği. Matthieu Blazy'nin Bottega Veneta için hazırladığı 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda Kate Moss'un giydiği, ekose gömlek görünümü de bu mirasın en güçlü örneklerinden biri olarak anılıyor.

SPORTİF BİR DOKUNUŞ

Flanel gömleğin yalnızca denimle çalıştığını düşünüyorsanız, bu kombin fikri düşüncenizi değiştirebilir. Beyaz ya da gri bir atletin üzerine açık bırakacağınız ekose gömleği sportif bir pantolonla tamamlayın. Kontrastı yükseltmek için klasik bir çanta ya da dikkat çekici bir takı ekleyebilirsiniz. Böylece görünüm tamamen spor olmaktan çıkıp sportif ve şehirli bir çizgiye taşınır. Sonbaharın serin günlerinde flanel gömleği tek başına bırakmak

zorunda değilsiniz. Basic bir tişörtün üzerine giydiğiniz gömleği kısa bir bomber ceketin altına yerleştirerek katmanlı bir görünüm yaratabilirsiniz. Özellikle koyu renk denim ve sade sneaker'larla tamamlandığında ortaya zahmetsiz ama güncel bir şehir stili çıkar. Flanel gömleğin manşetlerini ve yakasını ceketin dışından hafifçe göstermek de katmanların daha bilinçli görünmesini sağlar.