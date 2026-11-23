Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki festivalde güreştirilen 2 boğa, demir korkulukları aşıp seyircilerin arasına girdi.
Büyük panik yaşayan seyirciler kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Atça Mahallesi'nde düzenlenen Malgaçemir Boğa Güreşleri'nde dövüştürülen boğalar, aniden tribünlere yöneldi. Demir korkulukları aşan boğalar, seyircilerin bulunduğu tribüne daldı.
Seyirciler kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Boğalar, görevliler ve boğa sahiplerinin müdahalesiyle arenadan uzaklaştırıldı.