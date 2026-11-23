Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEKTE KARARLIYIZ"

Bazı muhalefet aktörleri şov peşinde koşmak dışında hiçbir şey yapmıyor, politika üretmiyor. Plan ve proje üretemeyen bu muhalefetin notunu milletimizin bütçe görüşmelerine bakarak vereceğine inanıyorum. Pek çok engel istikrar ve güvenle aşıldı.

Bugüne kadar nice teşebbüsü püskürttük. Türkiye'yi büyütmekte kararlıyız.

Envantere insansız savaş uçağı katan ilk ülkeyiz. Milletimize bu gururu yaşatan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

Bunlar sadece birer başlangıç. İnşallah çok daha gelişmişini ve güçlüsünü de yapacağız.

Vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ülkenin en büyük güvencesi Cumhur İttifakı. Hedefimiz tam bağımsız Türkiye.

COP31, ülkemizin ev sahipliğinde bugüne kadar düzenlenen en büyük uluslararası toplantıydı. Bunu başarıyla icra ettik. Gerek uygulama derinliği gerek organizasyon kapasitesiyle herkesin beğenisi topladı. Antalya'da 46 karar oy birliği ile kabul edildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bu süreci ilmek ilmek dokuyarak ilerliyoruz. Herhangi bir yol kazası yaşanmaması için çalışıyoruz. Sürece yönelik sabotaj girişimlerini engelledik. Suriye'de yeni bir dönem başladı. İran ve Irak'ta istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan İsrail patentli senaryolar boşa çıktı.

FON SORUŞTURMASI

İlgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bütün bu adımları yakından takip ediyoruz. Bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz."