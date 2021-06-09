Göçmen korkusu Yunanistan'a geri adım attırdı: Türkiye'yi güvenli ülke ilan etti

TÜRKİYE'YLE, başta Doğu Akdeniz ve Kıbrıs olmak üzere birçok konuda çıkar çatışması yaşayan ve bu çatışma doğrultusunda Türkiye'yi defalarca uluslararası siyasi arenaya şikayet eden Yunanistan, bu kez yaşadığı göçmen korkusu nedeniyle geri adım attı. Türkiye'nin meşru haklarını yasa dışı ilan etmeye çalışan, ülkenin bölgesel bir tehdit olduğu vurgusunu sık sık Avrupa Birliği'ne pompalayan Yunan hükümeti, bu kez Türkiye'yi göçmenler için güvenli ülke ilan etti.

İNSANİ KOŞULLARI SAĞLIYOR

Yunan Dışişleri ve Göç Bakanlığı, duyurduğu kararda Türkiye'yi sığınmacıların insani koşullarını karşılayan güvenli ülke kategorisine alarak buradan gelen üçüncü ülke vatandaşlarının Yunan topraklarından önce burada iltica başvurusunda bulunup uluslararası koruma talep edebileceğini belirtti.