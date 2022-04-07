Rusya'nın Ukrayna'nın Buça ve İrpin kentlerinde yarattığı sivil katliamlar dünyayı ayağa kaldırdı. Rus güçlerinin çekilmesinin ardından sivil cesetlerle dolu sokaklarla ilgili Türkiye'den de açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan görüntülerin dehşet verici olduğunu ifade etti.

'SORUMLULAR TESPİT EDİLMELİ'

Dışişleri Bakanlığı'ndan Buça ve İrpin'deki görüntülere ilişkin, "Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

KENTİN SOKAKLARI CESET DOLU

Öte yandan Buça kentinde dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna güçleri yollarda bulunan sivil cesetleri toplama çalışmalarını hızlandırırken, yol kenarlarında çok sayıda sivil ceset bulunuyor. Cesetlerden bazılarının üstü yoldan geçenler tarafından kapatılsa da bazıları açık bir şekilde görülebiliyor.

MACRON'A SERT TEPKİ: HİTLER İLE GÖRÜŞÜR MÜYDÜN!

POLONYA Başbakanı Mateusz Morawiecki, sivillerin katledilmesi henüz yeni ortaya çıkmışken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a sert tepki gösterdi. Macron'a hitap eden Morawiecki, "Suçlularla pazarlık yapılmamalı, onlarla savaşılmalı. Hiç kimse Hitler'le pazarlık yapmadı. Hitler, Stalin, Pol Pot ile müzakere eder miydin? Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?" ifadelerini kullandı.

HER YERDE PATLAMAMIŞ MÜHİMMATLAR BULUNUYOR

UKRAYNA'NIN İrpin ve Buça kentleri, yaşanan şiddetli çatışmanın izlerini taşıyor. Mermilerin ve bombaların hedefi olmayan çok az sayıda ev kalırken, yollar hurdaya dönmüş tank ve zırhlı araçlarla dolu. Çatışmalar sırasında atılan ancak patlamamış birçok roket ve mühimmat da sokaklarda bulunuyor. Çatışmalar esnasında sokaklara döşenen mayınlar da birçok noktada yer alıyor.