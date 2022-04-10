Kramatorsk’ta acı bilanço

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 45. güne girilirken, Ruslar sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, "Bugün tüm dünya Kramatorsk'taki tren garı saldırısında ölen 5'i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" ifadelerini kullandı.

EVLERDEN CESETLER ÇIKTI

Öte yandan Bucha kentinden dünyayı dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Sivil katliamın boyutunun her geçen gün arttığı Bucha'da bugüne kadar yüzlerce ceset bulundu. Ekipler sürdükleri çalışmalarda evlerden sivillere ait cansız bedenleri çıkardı. Sivillerin bazılarının yataklarında vurulduğu, bazılarının ise bodrum katlarında hayatını kaybettikleri görülüyor.

Cesetlere tuzaklanmış olma ihtimaline karşı önce bomba imha uzmanları müdahale ediyor. Daha sonra ceset toplama işlemi yapan ekipler, torbalara koydukları cansız bedenleri soğutucu kamyonetlere yükleyerek kimlik tespiti ve kayıt için mezarlığa götürüyor.

ZELENSKİY'DEN TEPKİ ÇEKEN KONUŞMA

UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunan Parlamentosu'na yaptığı konuşmada tepki çeken açıklamalara imza attı. Zelenskiy, Osmanlı Devleti'ne isyan edip Mora ve Girit'te binlerce Türk'ü vahşice katleden eli kanlı Filiki Eterya örgütünü övgüler dizdi.