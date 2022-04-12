S-300’ler kurulmadan Ruslar vurdu

UKRAYNA'YA Avrupa ülkesi Slovakya'dan S-300 hava savunma sistemlerinin sevkiyatının yapıldığı haberinin ardından, Rusya'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Kiev'e S-300 hava savunma sistemi gönderdiklerine ilişkin haberleri geçtiğimiz gün doğrulamıştı. Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

DENİZDEN FÜZE ATTILAR

RUS yetkililer ise, S-300'leri vurduklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Denizden 'Kalibr' yüksek hassasiyetli füzelerle Dnipro bölgesinin güney eteklerindeki bir Avrupa ülkesi tarafından Kiev rejimine teslim edilen, hangarda gizlenmiş S-300 hava savunma füze sistemi taburu yok edildi. Dört S-300 fırlatıcısı ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup 25 kadar personel vuruldu" ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili Ukrayna kanadından ya da Slovakya'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Bu gelişmenin ardından gözler Ukrayna'ya S-300 tedariğine daha önce kapıyı kapatan Yunanistan ile sessiz kalmayı tercih eden Bulgaristan'a çevrildi.