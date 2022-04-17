Yunanistan’daki 8 FETÖ üyesi Avrupa’ya ve Kanada’ya kaçtı

YUNANİSTAN'IN Ta Nea gazetesinin haberine göre, ülkedeki 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kanada, Almanya ve Belçika'ya gitti. Yunanistan'ın en saygın gazetelerinden biri olan Ta Nea'nın manşetinde yer alan haberde, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ üyesi 8 kişinin Yunanistan'dan ayrıldığı ifade edildi. Almanya, Belçika ve Kanada'daki akrabaları ve bazı FETÖ üyeleriyle iletişime geçen kişilerin geçen yaz Yunanistan'ı terk ederek yakınlarının yanına gittiği ifade edildi. Yetkililerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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