Her Ramazan aynı zulüm

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra yine baskın düzenledi. Aksa'nın avlusuna giren çok sayıda İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırdı. Aksa'daki bir grup Filistinli, Kıble Mescidi'ne sığındı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin çevresini sardı. İçerideki Filistinliler, polisin girmesini engellemek için Kıble Mescidi'nin kırık camından dışarı taş attı.

TÜM KAPILARI KAPATTILAR

Kıble Mescidi'nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler, Harem-i Şerif'teki Filistinlileri çıkardıktan sonra Aksa'nın kapılarını Filistinlilerin girişine kapattı. Bunun ardından fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi, bu sırada Aksa içinde yoğun varlığını sürdürdü, fanatik Yahudi gruplara eşlik etti. Öte yandan İsrail güçleri sabah namazından önce de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesinin girişlerini bariyerlerle kapattı. Filistinli gençlerin Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmedi. Aynı şekilde çok sayıda Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi, Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın kapılarında ilahiler okudu. İsrail polisinin, Eski Şehir kapıları ve içerideki ara sokaklarda yoğun varlığı dikkati çekti.

HAMURSUZ BAYRAMI NEDENİYLE DAHA DA ARTTI

İSRAİL güçleri, Mescid-i Aksa'ya cuma sabah namazının ardından baskın düzenlemiş, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Mescid-i Aksa'ya pazar sabahı yine baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa'nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı. Baskınlara Hamursuz Bayramı nedeniyle çok sayıda fanatik Yahudinin eşlik etmesi de dikkat çekti. Yüzlerce Yahudi, İsrail güçleriyle birlikte baskına katıldı. Olaylarda çok sayıda Filistinli yaralanırken, polise direnen herkes gözaltına alındı.

HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİ MÜSLÜMANLARA KAPATILDI

İSRAİL yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Haremi İbrahim Camisi'ne iki gün süreyle Müslümanların girişini yasakladı. İsrail'in Haremi İbrahim Camisi'ni tamamen Yahudi yerleşimciler için açmayı planladığını aktaran Filistinliler, "Cami Müslümanlara ait, Yahudilerin buna hakkı yok" ifadelerini kullandı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescidi Haram ve Medine'deki Mescid- i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.