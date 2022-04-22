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Le Pen’in başörtüsü ve cami açıklamaları tepki çekti

22.4.2022

Le Pen’in başörtüsü ve cami açıklamaları tepki çekti
FRANSA'DA 24 Nisan pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan önce adaylar Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi. Programa İslam ve cami tartışması damga vurdu. Le Pen, "radikalleştiği" iddiasıyla 570 camiyi kapatmak istediğini ve kamuya açık alanlarda başörtünün yasaklanması gerektiğini söyledi. Macron ise, "Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız. Bu yasağın hiçbir anlamı yok ve Fransa'ya ihanet" dedi. Le Pen'in ırkçı sözleri ülke genelinde de büyük tepki çekti.
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