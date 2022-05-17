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Yunanistan’dan göçmenlere yine insanlık dışı müdahale

17.5.2022

Yunanistan’dan göçmenlere yine insanlık dışı müdahale
ÜLKESİNE girmeye çalışan göçmenleri insanlık dışı muamelelerle geri iten Yunanistan, ölümle sonuçlanan politikalarına dünyanın gözü önünde devam ediyor. Son olarak Edirne/ İpsala'da Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 87, Meriç'te 36, Uzunköprü'de de 53 kişilik düzensiz göçmen grubu tespit edildi. Yunanistan'da dövülerek ve gasp edilerek geri itilen göçmenler insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye'ye alındı. Akdeniz ve Ege'deki geri itmelere göz yuman Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri'nin görevinden istifa etmesi de Avrupa'nın insanlık suçlarını görmezden gelme politikasını değiştirmedi.
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