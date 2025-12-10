Haberler İzmir İzmir dahil 52 ilde tefecilere operasyon: Çok sayıda gözaltı İzmir dahil 52 ilde tefecilere operasyon: Çok sayıda gözaltı Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir dahil 52 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını bildirdi. AA









Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerince tefecilik ve dolandırıcılık suçları ile mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.





Operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını, şüpheliler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: