İzmir'de sürücüyü şoke eden olay! Gargara yaptı alkollü çıktı

İzmir’de dişini fırçalayıp gargara yaptıktan sonra direksiyon başına geçen Gürhun Kaya trafik denetiminde 0.68 promil alkollü çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Olay günü yaptırdığı kan testinde alkol tespit edilemeyen Kaya, kendisine kesilen cezanın iptali için mahkemeye başvurdu.

POLİS DENETİMİNE TAKILDI
İzmir'de trafiğe çıkan herkesi yakından ilgilendirebilecek bir olay yaşandı.

Narlıdere Sahilevleri'nde ikamet eden Dijital Pazarlama Uzmanı Gürhun Kaya, 6 Aralık akşamı dişini fırçaladıktan sonra ağız bakımı için nane aromalı gargara kullandı. Daha sonra direksiyon başına geçen Kaya, yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra polis denetimine takıldı.

Burada yapılan alkol muayenesinde alkolmetreyi üfleyen Kaya, polisin "0.68 promil alkollü çıktınız" sözüyle büyük bir şok yaşadı.

'HAKKIMI SAVUNACAĞIM'
Ehliyetine 6 aylığına el konulan ve 9 bin 268 lira para cezası kesilen Kaya, olaydan yarım saat sonra Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan testi yaptırdı.

Burada alkollü olmadığı belirlenen Kaya, avukatı Öykü Su Güler aracılığıyla İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

Alkolmetreyi rahatlıkla üflediğini anlatan Kaya, "Polis alkollüsün dediğinde şaka sandım. Çünkü hiç alkol kullanmamıştım. Hakkımı sonuna kadar savunacağım" diye konuştu.

