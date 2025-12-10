İzmir'de sürücüyü şoke eden olay! Gargara yaptı alkollü çıktı

'HAKKIMI SAVUNACAĞIM' Ehliyetine 6 aylığına el konulan ve 9 bin 268 lira para cezası kesilen Kaya, olaydan yarım saat sonra Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan testi yaptırdı.

Burada alkollü olmadığı belirlenen Kaya, avukatı Öykü Su Güler aracılığıyla İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

Alkolmetreyi rahatlıkla üflediğini anlatan Kaya, "Polis alkollüsün dediğinde şaka sandım. Çünkü hiç alkol kullanmamıştım. Hakkımı sonuna kadar savunacağım" diye konuştu.