Hitler’in dev hazinesi 1 Eylül’de çıkarılacak

POLONYA'DA Nazi askerlerinin çalıp 18. yüzyıldan kalma sarayın altına gömdüğü gizli hazinenin ortaya çıkmasına bir adım daha yaklaşıldı. Araştırmayı yapan ekip, hazinenin saklı olduğunu düşündükleri metal kutuyu çıkarmak için izin aldığını duyurdu. Söz konusu hazinenin 10 ton altının yanı sıra çok sayıda değerli eşyayı içerdiği düşünülüyor.

Araştırma ekibinden Roman Furmaniak, "Büyük randevu için tarih 1 Eylül, bu tarihi kaydedin. Sabırsızlığınızı anlıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 10 ton altın ve yaklaşık 19 ton değerli eşya, İkinci Dünya Savaşı sonrası Sudeten dağlarına nakledilirken ortadan kaybolmuştu.