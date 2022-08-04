  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Hitler’in dev hazinesi 1 Eylül’de çıkarılacak

Hitler’in dev hazinesi 1 Eylül’de çıkarılacak

4.8.2022

Hitler’in dev hazinesi 1 Eylül’de çıkarılacak

POLONYA'DA Nazi askerlerinin çalıp 18. yüzyıldan kalma sarayın altına gömdüğü gizli hazinenin ortaya çıkmasına bir adım daha yaklaşıldı. Araştırmayı yapan ekip, hazinenin saklı olduğunu düşündükleri metal kutuyu çıkarmak için izin aldığını duyurdu. Söz konusu hazinenin 10 ton altının yanı sıra çok sayıda değerli eşyayı içerdiği düşünülüyor.

Araştırma ekibinden Roman Furmaniak, "Büyük randevu için tarih 1 Eylül, bu tarihi kaydedin. Sabırsızlığınızı anlıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 10 ton altın ve yaklaşık 19 ton değerli eşya, İkinci Dünya Savaşı sonrası Sudeten dağlarına nakledilirken ortadan kaybolmuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA