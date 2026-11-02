İzmir’de 3 Kasım Salı elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?

Çalışmaların seyrine bağlı olarak belirtilen saatlerin öncesinde ya da sonrasında elektrik verilebileceği uyarısında bulunulurken, kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle ve saat aralıkları şu şekilde sıralandı:
ALİAĞA
Hacıömerli, Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye: 03:00 - 04:00 (Şebeke Bakım)
Horozgediği: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
Kurtuluş, Örnekkent: 10:00 - 13:00 (Şebeke Bakım)
Şakran Sayfiye: 10:00 - 16:00 (Şebeke Bakım)
Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye: 10:00 - 16:00 (Şebeke Bakım)
Yeni Mahallesi: 13:00 - 16:00 (Şebeke Bakım)
BEYDAĞ
Adaküre, Aktepe, Alakeçili, Atatürk, Bakırköy, Beyköy, Çamlık, Çiftlikköy, Çomaklar, Cumhuriyet, Eğridere, Erikli, Halıköy, Karaoba, Kurudere, Menderes, Mutaflar, Palamutçuk, Sarıkaya, Tabaklar, Yağcılar, Yeniyurt, Yeşiltepe, Yukarıaktepe, Yukarıtosunlar: 12:00 - 13:00 (TEİAŞ Hat Bakım)
BORNOVA
Barbaros Mahallesi: 09:30 - 15:30 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)
BUCA
Mustafa Kemal Mahallesi: 09:00 - 13:00 (Ağaç Kesimi)
Şirinkapı, Ufuk, Yaylacık: 09:00 - 13:00 (Ağaç Kesimi)
Barış, Yiğitler: 09:00 - 13:00 (Ağaç Kesimi)
Adatepe, Kuruçeşme: 09:00 - 16:00 (Yük Aktarımı)
Yeşilbağlar: 09:00 - 17:00 (OG Trafo Arızası)
Fırat, Yeşilbağlar: 09:00 - 17:00 (OG Trafo Arızası)
Doğancılar, Kırklar: 09:30 - 17:30 (Şebeke Bakım)
Vali Rahmi Bey: 13:00 - 17:00 (Ağaç Kesimi)
Yenigün: 13:00 - 17:00 (Ağaç Kesimi)
ÇİĞLİ
Ataşehir: 09:00 - 14:00 (Ağaç Kesimi)
DİKİLİ
Çandarlı: 09:00 - 15:00 (Ağaç Kesimi)
FOÇA
Fatih, İsmetpaşa: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
GÜZELBAHÇE
Siteler: 09:00 - 15:00 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)
Siteler: 09:30 - 12:00 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)
Yelki: 09:00 - 13:00 (Şebeke Bakım)
KARABAĞLAR
Devrim, Gazi: 09:00 - 11:00 (Ağaç Kesimi)
Devrim, Gazi, Özgür: 11:30 - 13:30 (Ağaç Kesimi)
Aydın: 14:00 - 16:00 (Ağaç Kesimi)
KARŞIYAKA
Bahriye Üçok: 09:00 - 15:00 (Üçüncü Şahıs Çalışması)
Yalı: 09:00 - 15:00 (Üçüncü Şahıs Çalışması)
KEMALPAŞA
Aşağıkızılca: 09:00 - 13:00 (Şebeke Bakım)
Örnekköy: 10:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
Bağyurdu Yeni: 12:00 - 15:00 (OG Kesici Arızası)
KİRAZ
Olgunlar: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
Arkacılar, Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, Cumhuriyet, Hisar, İstiklal, Karaburç, Karaman, Kırköy, Sarısu, Şemsiler, Suludere, Umurcalı, Uzunköy, Yeni, Yeniköy: 12:00 - 13:00 (TEİAŞ Hat Bakım)
ÖDEMİŞ
Bademli, Konaklı, Mescitli, Ovakent, Umurbey, Yolüstü: 09:00 - 10:00 (TEİAŞ Hat Bakım)
Hürriyet, Ocaklı: 09:00 - 15:30 (Şebeke Bakım)
Emmioğlu, Türkmen, Üç Eylül, Yeniceköy: 10:00 - 11:00 (TEİAŞ Hat Bakım)
Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy, Yusufdere: 11:00 - 12:00 (TEİAŞ Hat Bakım)
Alaşarlı, Çaylı, Emirli, Kaymakçı, Kızılcaavlu, Köfündere, Kurucuova, Orhangazi, Uzundere, Yeşilköy: 12:00 - 13:00 (TEİAŞ Hat Bakım)
Emmioğlu, Hürriyet, Türkmen, Üç Eylül, Umurbey: 13:00 - 14:00 (TEİAŞ Hat Bakım)
Anafartalar, Atatürk, Cumhuriyet, Hürriyet, Süleyman Demirel, Zafer: 14:00 - 15:00 (TEİAŞ Hat Bakım)
TİRE
Derebaşı, Kahrat, Kızılcahavlu: 11:00 - 12:00 (TEİAŞ Hat Bakım)
Kırtepe, Kızılcahavlu, Yeğenli: 15:00 - 16:00 (TEİAŞ Hat Bakım)
TORBALI
Ertuğrul: 09:00 - 17:00 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)
URLA
Çamlıçay, Kalabak, M. Fevzi Çakmak, Şirinkent, Zeytinalanı: 09:00 - 13:00 (Şebeke Bakım)