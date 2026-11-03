Haberler İzmir İzmir’de trafiği rahatlatacak iki yeni yol projesi! Trafikte bekleme süreleri azalacak İzmir’de trafiği rahatlatacak iki yeni yol projesi! Trafikte bekleme süreleri azalacak İzmir trafiğini rahatlatacak iki yeni yol projesi için hazırlıklar başladı. Çiğli Harmandalı ve Karşıyaka-Çiğli hattında yapılması planlanan dört şeritli yollarla, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının ve bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Harmandalı ile Karşıyaka-Çiğli hattında trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla iki yeni imar yolu projesi hazırlıyor. Dört şeritli olarak planlanan yollarla Anadolu Caddesi'ne alternatif bağlantı oluşturulması, Caher Dudayev Bulvarı'ndaki trafik yükünün ve bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.





İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını geliştirmek, yeni yol ve köprüler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konut ve ticaret yatırımlarıyla artan ulaşım talebini, özel araç kullanımını ve özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım yatırımlarının yanı sıra alternatif karayolu güzergahları oluşturmak için de projeler geliştiriyor. Bu kapsamda Çiğli Harmandalı ile Karşıyaka-Çiğli hattında iki yeni imar yolu için hazırlıklar sürüyor.