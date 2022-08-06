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Nebraska’da 2 ayrı patlamada 4 kişi öldü

6.8.2022

Nebraska’da 2 ayrı patlamada 4 kişi öldü
ABD'NİN Nebraska eyaletine bağlı Laurel kasabasındaki bir evde patlama oldu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri evde bir kişinin cesedini buldu. Evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, birkaç blok ötedeki bir evde daha patlama olduğu bilgisini aldı. Ekipler, burada da 3 ceset buldu. Olayla ilgili açıklama yapan Nebraska Eyalet Polisi yetkilisi Albay John Bolduc, "Olay sonrası bir adam gümüş rengi bir araçla kasabadan ayrılırken görüldü. Patlama öncesi silah sesleri duyulmuş. 4 kişinin nasıl öldükleri henüz bilinmiyor" dedi.
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