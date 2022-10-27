Pakistan’ın eski Başbakanı Khan, başkente yürüyecek

PAKİSTAN'DA 10 Nisan'da mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmesinin ardından görevden alınan eski Başbakan Imran Khan, erken seçim için protesto yürüyüşü düzenleyecek. Khan, erken seçim için 28 Ekim'de destekçileriyle birlikte Lahor kentinden başkent İslamabad'a yürüyüşe başlayacağını duyurarak, "Yürüyüşü cuma günü saat 11.00'de Lahor'daki Özgürlük Meydanı'ndan İslamabad'a başlatmaya karar verdim" dedi. Imran Khan'a 5 yıl siyasi yasak getirilmişti.

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