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Trump 2024 seçimleri için adaylığını ilan etti

17.11.2022

Trump 2024 seçimleri için adaylığını ilan etti
ABD'NİN önceki başkanı Donald Trump, 2024'teki başkanlık seçimleri için adaylığını resmen duyurdu. Florida'nın Palm Beach şehrindeki Mar-a- Lago malikanesinde kameraların karşısına geçen Trump, "Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor" dedi. İktidarı döneminde ekonominin iyileştiğini, dış politikada Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin ABD'ye özellikle de kendisine saygı duyduğunu öne süren Trump, "Amerika'yı yeniden büyük ve şanlı yapmak için bu gece ABD Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" ifadelerini kullandı.
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